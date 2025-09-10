晴時多雲

娛樂 最新消息

清唱一句被追5萬 錦雯拍八點檔爆「大魔王」內幕

蘇晏霈（左起）、吳政澔、蕭晴曦、錦雯在《好運來》飾演一家人。（民視提供）蘇晏霈（左起）、吳政澔、蕭晴曦、錦雯在《好運來》飾演一家人。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕錦雯在民視八點檔《好運來》飾演蘇晏霈的婆婆「佳敏」，隨著劇情迎來第三代，她也加入「疼孫潮」，笑說原本以為小朋友會成為劇組的NG王，沒想到前幾名竟然是自己。

錦雯爆料一件「不說不知道、說了嚇一跳」的幕後小驚喜，飾演孫女「玉婷」的蕭晴曦，其實三歲時就曾和她同台，算是再度合作。錦雯直誇這位小童星天資聰穎又超級認真，「有一次我經過走廊，看到她媽媽陪她一起，聽著台語老師錄的台詞拼命練習，真的很用心。」

錦雯（右）在《好運來》飾演蕭晴曦（左）的奶奶。（民視提供）錦雯（右）在《好運來》飾演蕭晴曦（左）的奶奶。（民視提供）

不過，錦雯也幽默自嘲，片場有個「不成文規則」，如果演員NG次數太多，就會被大家封為「大魔王」。她原以為這回的小魔王會是演第三代的小童星，沒想到自己依舊榜上有名，笑翻全場，讓大家看見演員鏡頭外最真實、輕鬆的一面。

錦雯在《好運來》即興清唱《足芳足芳》6字副歌。 （擷取自YouTube）錦雯在《好運來》即興清唱《足芳足芳》6字副歌。 （擷取自YouTube）

錦雯近期在《好運來》即興演出，意外扯出音樂版權風波。她在戲裡隨口清唱新科台語歌后李竺芯《足芳足芳》的副歌，電視台事後竟收到唱片公司開出的5萬元版權帳單。對此，民視回應：「謝謝演員的用心，因播出時效問題，製作單位已支付版權費用。」

消息曝光後，不少網友傻眼直呼：「這怎麼算的？」但也有人認為，著作權固然重要，「合法、合理利用更重要」。錦雯看到網友打氣留言，昨也在社群發文說：「謝謝大家的關心，你們的留言我都看到了。」據悉，這筆版權費由製作單位買單，錦雯得知後相當感動，並表示願意分攤一半費用，她更計畫未來要自己創作歌曲，笑說：「這樣就不用再擔心版權問題了！」

