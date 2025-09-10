晴時多雲

娛樂 最新消息

坂口健太郎劈腿早有前科？ 爆舊愛高畑充希也曾不滿永野芽郁

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕在日本演藝圈向來形象溫和的坂口健太郎，近日被日媒《週刊文春》爆料，他不僅與大三歲的造型師交往並同居長達四年，甚至還同時與人氣女星永野芽郁過從甚密，三角關係一夕曝光，瞬間引爆話題。

坂口健太郎（中）被爆同居女化妝師，還與永野芽郁（左）搞曖昧，連舊愛高畑充希（右）都曾遭殃。（翻攝自Yahoo Japan）坂口健太郎（中）被爆同居女化妝師，還與永野芽郁（左）搞曖昧，連舊愛高畑充希（右）都曾遭殃。（翻攝自Yahoo Japan）

更勁爆的消息是，永野芽郁方面也鬆口承認與坂口健太郎確實交往過，但明確表示「完全不知道自己是小三」，讓事件再度升溫。回顧坂口健太郎過往情史，他唯一親口認愛過的對象，就是女演員高畑充希。兩人因2016年合作《大姊當家》擦出火花，還一度被爆出同居緋聞，外界普遍認為兩人將步入婚姻，卻沒想到最終無疾而終。如今再度被扯進坂口健太郎的新戀情風暴，也讓這段過去被網友重新挖出討論。

根據日媒《週刊文春》透露，早在坂口健太郎與高畑充希交往時期，就曾因永野芽郁的頻繁互動，讓高畑充希相當不悅，甚至傳出她直接對永野芽郁「下封殺令」，拒絕再與對方同台合作。如今再看這段舊事，似乎也讓外界對三人之間的複雜關係有了新的解讀。

高畑充希（右）與岡田將生（左）婚後生活幸福美滿，即將在冬季迎來愛的結晶。高畑充希（右）與岡田將生（左）婚後生活幸福美滿，即將在冬季迎來愛的結晶。

此外，高畑充希岡田將生在合作戲劇《1122好夫婦》後逐漸擦出愛火，如今兩人不僅步入婚姻，更在今年夏天透過經紀公司宣布懷孕喜訊，即將在冬季迎來新生命。對比坂口健太郎捲入桃色風暴，高畑充希的人生發展顯得穩定幸福，讓不少粉絲替她感到欣慰。

header
body

