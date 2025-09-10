晴時多雲

娛樂 最新消息

蘇晏霈幸福婚姻亮紅燈！收神秘簡訊「老公疑偷吃」崩潰：快被逼瘋

〔記者李紹綾／台北報導〕蘇晏霈在民視八點檔《好運來》與老公吳政澔育有一女蕭晴曦，一家三口幸福美滿，羨煞不少觀眾。戲外她同樣母愛滿溢，直誇飾演女兒的蕭晴曦「超有天分」，更把對方當成親生女兒般疼愛，讓劇組洋溢溫馨氛圍。

蘇晏霈（左）在《好運來》與蕭晴曦（右）組「最萌母女檔」。（民視提供）蘇晏霈（左）在《好運來》與蕭晴曦（右）組「最萌母女檔」。（民視提供）

蘇晏霈（左）在《好運來》與吳政澔（右）婚後育有一女蕭晴曦（中）。（民視提供）蘇晏霈（左）在《好運來》與吳政澔（右）婚後育有一女蕭晴曦（中）。（民視提供）

不過，看似完美的家庭即將面臨考驗。最新劇情中，蘇晏霈收到一則神秘簡訊，暗示老公吳政澔疑似外遇，讓她瞬間從幸福人妻變成疑心重重的神經質太太。她坦言拍這場戲壓力極大：「收到訊息時真的嚇到發抖，覺得自己快被猜疑心逼瘋了。」

為了查清老公是否出軌，蘇晏霈在劇中開始疑神疑鬼，甚至連身邊姐妹淘都誤會過，讓她直喊「超不好意思！」但也笑說角色「樂樂」的第六感向來很準：「我相信無風不起浪，覺得怪怪的，通常十之八九都是真的在搞怪」，這番話也替接下來的劇情埋下伏筆。

蘇晏霈（左）在《好運來》與吳政澔（右）婚後育有一女蕭晴曦（中）。（民視提供）蘇晏霈（左）在《好運來》與吳政澔（右）婚後育有一女蕭晴曦（中）。（民視提供）

面對「老公外遇」的情節，蘇晏霈大方分享自己的感情觀。她表示現實中談戀愛，屬於「沒證據就不亂猜」的類型，會選擇相信另一半。不過，她語帶玄機透露，在《好運來》後續劇情裡，樂樂的世界即將崩塌，「因為真正介入婚姻的真相要浮現了」，讓觀眾對發展更加期待。

