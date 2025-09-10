晴時多雲

娛樂 最新消息

大咖天后爆婚變！上一段感情才被劈腿閃嫁 坎坷情史曝光

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕57歲「金曲歌后」那英與老公孟桐2006年在加拿大登記結婚，今天中國狗仔丟出影片：「那英婚姻亮紅燈？老公趁她不在與美女親密依偎，並帶回那英家。」畫面曝光後各種話題迅速延燒，諸如「事發時那英正在倫敦陪伴女兒留學」、「那英曾在懷孕期間發現其前任高峰出軌」全都上了熱搜。

那英常在節目上對老公告白。（翻攝自微博）那英常在節目上對老公告白。（翻攝自微博）

那英過去常在節目上對老公放閃，如今卻遭到打臉，網友紛紛為她感到不值，感嘆那英是「臉愛腦」，過去情史也被挖出，她曾和中國「前國腳」高峰交往10年，還為高峰生下兒子高興，最終在2005年因受不了高峰的背叛提出分手，隔年那英就火速帶著小孩嫁給高峰的好友孟桐。

那英爆婚變，網友為她感到不值。（翻攝自微博）那英爆婚變，網友為她感到不值。（翻攝自微博）

她嫁給孟桐後，2007年生下女兒孟小桐（蘋果），孟桐是北京知名酒吧的創始人，曾有「夜店王子」稱號，但是論身家還是輸那英一大截，不少人建議「那英，休了他」。

