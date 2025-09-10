晴時多雲

娛樂 最新消息

樂天大巨蛋賽事迎日韓大咖 「卡司曝光」廉世彬嗨喊興奮

樂天三本柱將在本月14日的中場表演上登場。（樂天桃猿提供）樂天三本柱將在本月14日的中場表演上登場。（樂天桃猿提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天桃猿「SINGDOME音樂電台」主題日將於9月12日至14日在台北大巨蛋盛大登場，聊到表演嘉賓，廉世彬興奮地表示：「華莎、ZICO兩人在韓國都是很有名的歌手，所以非常期待和激動！以前去大學慶典看過華莎的演出，很酷，沒看過ZICO的演出，所以很期待！」樂天三本柱也於9月14日合體演出，廉世彬說：「雖然大家在韓國都有各自的行程，為了展現帥氣的樣子，我們會努力準備的！」

這三天的卡司更是華麗滿檔——9/12名單有金曲歌王李玖哲、「推進隊長」籃籃、椅子樂團進行表演；9/13有ZICO、中島健人、Marz23共同帶來跨國舞台震撼；9/14則由樂天三本柱河智媛、廉世彬、禹洙漢合體演出，並由華莎、高爾宣壓軸壯麗收尾。

華莎將驚喜登場。（樂天桃猿提供）華莎將驚喜登場。（樂天桃猿提供）

ZICO以〈Any Song〉走紅全球。（樂天桃猿提供）ZICO以〈Any Song〉走紅全球。（樂天桃猿提供）

樂天女孩日籍成員KAHO則難掩興奮，談到中島健人更是直呼：「在日本應該是沒有人不知道的超級巨星！他厲害的地方不只是舞蹈、歌唱，連人品都非常棒。沒想到能在台灣看到他的舞台，真的讓我很期待！」她也笑說自己已經在偷偷幻想，如果能在現場聽到HWASA的真聲，可能會感動到流淚，「這兩天一定會是非常特別的日子」。

13日的演出嘉賓中島健人。（樂天桃猿提供）13日的演出嘉賓中島健人。（樂天桃猿提供）

沈珈妤同樣大力誇讚，「中島健人在日本是真的很紅，本身是傑尼斯出身，之前是 Sexy Zone 的成員，形象常常是『王子系』代表，笑容很招牌，也因為主持、戲劇、音樂多方發展，所以知名度一直很高。」她更補充去年他與木谷龍也合唱動畫《我推的孩子》主題曲〈FATAL〉，副歌舞步引發模仿熱潮，「他的魅力就是這種『帥氣又會搞笑』的反差，真的很難讓人不愛上。」

