Andy被家寧搞到有陰影？ 提前申請「8項商標」卡位守護品牌

Andy老師提前申請「8項商標」。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名百萬YouTuber「眾量級」拆夥爭議持續延燒，雙方的商業糾紛也逐步浮上檯面。根據經濟部智慧財產局的資料顯示，Andy老師近期已完成「Andy老師」、「Andy Teacher」兩項名稱的商標註冊，涵蓋八大類別，包括影音製作、音樂相關服務，甚至延伸至服飾領域。

Andy老師完成兩項名稱的商標註冊。（翻攝自經濟部智慧財產局商標主題網）

據了解，這批商標預計於本月16日公開，使用年限長達十年，顯示他對未來個人品牌經營的謹慎規劃。回顧過往事件，Andy曾公開表示，前女友家寧的母親在未事先告知的情況下，以個人名義申請「眾量級」商標，申請日期恰逢他首次要求查帳之際。他質疑該舉動有規避之嫌，並強調對方未對商標歸屬問題作出清楚回應，導致雙方爭議不斷。

請繼續往下閱讀...

Andy（右）與前女友家寧（左）曾經非常相愛。（翻攝自IG）

另一方面，家寧日前在影片中提及，自己已取回公司帳冊，並將以群海公司監察人身份，對母親提出訴訟。隨著法律程序展開，雙方的爭議恐將持續延續，也讓外界關注後續發展。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法