娛樂 最新消息

S.H.E合體出「餿主意」！Ella宣布喜訊放話包機請好姐妹觀禮

〔記者陳慧玲／台北報導〕「Ella」陳嘉樺出道24年，驚喜宣布好消息，將展開個人巡演，她表示：「對我的職業生涯，也算是有交有代！」還放話到時候要包機請好姐妹Selina和「Hebe」田馥甄全家人去看演唱會。

Ella（中）要展開個人巡演，S.H.E再次合體宣傳。（翻攝自臉書）Ella（中）要展開個人巡演，S.H.E再次合體宣傳。（翻攝自臉書）

今（10日）Ella驚喜公布將展開個人首次演唱會「It’s Me艾拉主意」巡迴演唱會，但場次和時間尚未公布，吊足歌迷胃口。她想找圈內好友一起動腦出主意，笑說：「我終於要開我個人第一場巡迴演唱會了，這算是我人生的一件大事，怎麼可以少了我的姐妹呢！」於是第一組就是邀來Selina與田馥甄兩位好姐妹，S.H.E再次合體，Ella也笑說要聽聽兩人說些什麼「餿主意」。

Ella也感性談到，這次演唱會不同於艾拉秀型態：「這次演唱會艾拉主意，是集結了很多歌迷對我的期待，這兩年來都有各種演出，很多歌迷千呼萬喚、希望我可以辦個人演唱會。我自己也覺得，我可以有個人演唱會，對我的職業生涯，也算是有交有代，也不會愧對自己，也是一個人生的里程碑。」

Ella將舉辦個人巡演，覺得也算對自己演藝生涯有交代。（ 勁樺娛樂提供）Ella將舉辦個人巡演，覺得也算對自己演藝生涯有交代。（ 勁樺娛樂提供）

田馥甄告訴Ella：「我希望妳呈現最放鬆的狀態。」並說：「我希望妳可以享受這個妳人生很重要的大事，這場演唱會就是盡情地發揮妳自己的魅力就好了。」Selina則無厘頭提醒Ella「臉不要抽動」，爆料Ella緊張時會出現此特殊現象，雙頰的臉部肌肉會不停抽動。田馥甄開玩笑跟Ella說：「妳真的找錯人出主意，因為我們出的都是餿主意。」但Ella笑說：「我就是想聽聽你們有什麼餿主意。」

得到Selina和田馥甄的鼓勵，Ella開心邀約：「我努力，到時候我就包一台飛機，帶妳們全家大小一起來看演唱會，妳們會來嗎？」田馥甄幽默回應：「看飛機是什麼型號？」3人都大笑，Ella只能接答：「我到時候再把型號拿給妳們，妳們再挑喔！」

body

