娛樂 最新消息

JKF女郎比基尼熱舞「直播走光」 昔遭酸民辱罵火大開告

旺旺小仙（左起）、李尾巴、蕭蕭照片風格都相當大尺度。（JKF提供）旺旺小仙（左起）、李尾巴、蕭蕭照片風格都相當大尺度。（JKF提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕第七屆JKF百大女郎票選活動日前開跑，今年戰況格外激烈，就在活動開跑前，參賽者之一的蕭蕭意外因直播走光登上新聞，雖然事後證實是虛驚一場，但不少粉絲因此被她的反差萌圈粉。

蕭蕭日前在直播時穿著比基尼熱舞，卻疑似因為動作太大當場走光。她事後澄清應該只是保護措施外露，不過就算真的走光，她也認為人體構造大家都差不多，無須大驚小怪。

這已經不是蕭蕭第一次躍上新聞版面，私下喜歡拍大尺度美照的她，不被家人諒解，在網路上更承受不少酸民屢次被出言辱罵，最後只能硬起來走法律途徑來討公道。外型火辣的她擁有堅強且勇敢的內心，吸引不少女性粉絲支持，也成為今年百大女郎中的強勁對手。

蕭蕭擁有高人氣，日前疑似在直播上走光。（JKF提供）蕭蕭擁有高人氣，日前疑似在直播上走光。（JKF提供）

除了蕭蕭，李尾巴和旺旺小仙也都是大尺度女神。李尾巴外表高冷，但在妖豔的臉蛋下有一顆善良又溫柔的心。身材窈窕的她時常放送大尺度照片和影片寵粉，也常在節目和網路上大膽展現自我。旺旺小仙尺度更逼人，屢次被封號的她已經開了第七個IG帳號，即便如此仍擋不住她放送性感的心，也因為她的努力和成長，在今年的TRE成人展上收穫超多女粉稱讚和肯定，讓旺旺小仙相當感動，也更堅定要衝刺百大女郎投票的決心。

