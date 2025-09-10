連晨翔認了！ 遭最信任的人狠背叛：不敢再掏心掏肺

〔記者李紹綾／台北報導〕連晨翔在TVBS影集《舊金山美容院》於職場上遭信任的學長陷害，一度失業在家，之後結識握有真相的章廣辰，兩人決定攜手逆轉危機。對於詮釋人生經歷高低起伏卻很豁達的角色「江之浩」，連晨翔表示：「之浩給我滿滿的能量，讓我學習怎麼跟別人打成一片。」

連晨翔在《舊金山美容院》於連鎖早餐集團上班，卻因表現太好遭人陷害。（TVBS提供）

連晨翔飾演的「江之浩」滿腔熱血在連鎖早餐集團上班，他以無限創意引起公司高層注意，卻也為自己帶來危機。原本喊「自己人」的學長楊銘威暗中動手腳，讓連晨翔背黑鍋，因傷害公司商譽而失業。突然出現的章廣辰聲稱自己握有當年真相的證據，讓連晨翔因此重燃鬥志，開始著手逆襲、討回公道的計畫。

章廣辰在《舊金山美容院》飾演連鎖早餐集團的小兒子，在家不受兄姊重視。（TVBS提供）

連晨翔（左）在《舊金山美容院》與章廣辰聯手，為當年的陷害事件討公道。（TVBS提供）

連晨翔提到，角色「江之浩」遭信任的人背叛，現實生活中也有類似經歷，他說：「以前別人對我好三分，我會回七分，但受傷一次後有陰影，不會對每個人都掏心掏肺。」認為跌倒一次也是種經驗。

聊起角色帶來的影響，連晨翔自認是偏內向的I人，但「江之浩」積極又外向，在拍攝時能量被帶動，「因為江之浩很E，會跟所有人打成一片。我也學習到不去預設別人是什麼樣子，不要只用一句話認識一個人，而是透過實際相處去判斷」。

戲裡江之浩會用料理紓壓或透過下廚安慰身邊的朋友，連晨翔笑說：「我也是靠吃啊！另一個會靠運動排解壓力。」他曾經在心情低落時，打了100顆棒球，打趣笑喊：「其實不是打到暢快，是打了兩小時，打到手痛，但真的很紓壓。」

楊銘威在《舊金山美容院》飾演連晨翔的學長，暗中動手腳導致對方失業。（TVBS提供）

《舊金山美容院》透過連晨翔、章廣辰兩位年輕人力拼翻身的歷程，引發一連串的考驗與抉擇，讓觀眾在追劇之餘，也能從中找到屬於自己的感動與思考。10月19日起，每週日晚間8點TVBS 42頻道播出。

