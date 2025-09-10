晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

連晨翔認了！ 遭最信任的人狠背叛：不敢再掏心掏肺

〔記者李紹綾／台北報導〕連晨翔在TVBS影集《舊金山美容院》於職場上遭信任的學長陷害，一度失業在家，之後結識握有真相的章廣辰，兩人決定攜手逆轉危機。對於詮釋人生經歷高低起伏卻很豁達的角色「江之浩」，連晨翔表示：「之浩給我滿滿的能量，讓我學習怎麼跟別人打成一片。」

連晨翔在《舊金山美容院》於連鎖早餐集團上班，卻因表現太好遭人陷害。（TVBS提供）連晨翔在《舊金山美容院》於連鎖早餐集團上班，卻因表現太好遭人陷害。（TVBS提供）

連晨翔飾演的「江之浩」滿腔熱血在連鎖早餐集團上班，他以無限創意引起公司高層注意，卻也為自己帶來危機。原本喊「自己人」的學長楊銘威暗中動手腳，讓連晨翔背黑鍋，因傷害公司商譽而失業。突然出現的章廣辰聲稱自己握有當年真相的證據，讓連晨翔因此重燃鬥志，開始著手逆襲、討回公道的計畫。

章廣辰在《舊金山美容院》飾演連鎖早餐集團的小兒子，在家不受兄姊重視。（TVBS提供）章廣辰在《舊金山美容院》飾演連鎖早餐集團的小兒子，在家不受兄姊重視。（TVBS提供）

連晨翔（左）在《舊金山美容院》與章廣辰聯手，為當年的陷害事件討公道。（TVBS提供）連晨翔（左）在《舊金山美容院》與章廣辰聯手，為當年的陷害事件討公道。（TVBS提供）

連晨翔提到，角色「江之浩」遭信任的人背叛，現實生活中也有類似經歷，他說：「以前別人對我好三分，我會回七分，但受傷一次後有陰影，不會對每個人都掏心掏肺。」認為跌倒一次也是種經驗。

聊起角色帶來的影響，連晨翔自認是偏內向的I人，但「江之浩」積極又外向，在拍攝時能量被帶動，「因為江之浩很E，會跟所有人打成一片。我也學習到不去預設別人是什麼樣子，不要只用一句話認識一個人，而是透過實際相處去判斷」。

戲裡江之浩會用料理紓壓或透過下廚安慰身邊的朋友，連晨翔笑說：「我也是靠吃啊！另一個會靠運動排解壓力。」他曾經在心情低落時，打了100顆棒球，打趣笑喊：「其實不是打到暢快，是打了兩小時，打到手痛，但真的很紓壓。」

楊銘威在《舊金山美容院》飾演連晨翔的學長，暗中動手腳導致對方失業。（TVBS提供）楊銘威在《舊金山美容院》飾演連晨翔的學長，暗中動手腳導致對方失業。（TVBS提供）

《舊金山美容院》透過連晨翔、章廣辰兩位年輕人力拼翻身的歷程，引發一連串的考驗與抉擇，讓觀眾在追劇之餘，也能從中找到屬於自己的感動與思考。10月19日起，每週日晚間8點TVBS 42頻道播出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中