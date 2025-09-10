晴時多雲

娛樂 最新消息

父罹癌、妻懷第三胎！楊祐寧拍電影拚了 身心靈壓力負荷大

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕楊祐寧父親日前驚傳罹癌，太太Melinda懷著第三胎預計在下半年卸貨，還要籌備爸爸的火鍋餐廳「元鍋」的新開幕，他主演的電影《泥娃娃》也即將在10月上映，屆時勢必要參與宣傳活動，可謂是蠟燭多頭燒。

《泥娃娃》蔡思韵癲狂下腰90度撐5分鐘不靠替身，如「大法師」驚悚再現。（天予電影提供）《泥娃娃》蔡思韵癲狂下腰90度撐5分鐘不靠替身，如「大法師」驚悚再現。（天予電影提供）

《泥娃娃》楊祐寧顛覆以往硬漢形象，面對遭邪靈附身的「地表最恐怖孕婦」蔡思韵，他難敵邪惡力量被狠狠壓制在地。（天予電影提供）《泥娃娃》楊祐寧顛覆以往硬漢形象，面對遭邪靈附身的「地表最恐怖孕婦」蔡思韵，他難敵邪惡力量被狠狠壓制在地。（天予電影提供）

恐怖靈異片《泥娃娃》取材自最詭異童謠，楊祐寧在片中顛覆以往硬漢形象，面對遭邪靈附身的「地表最恐怖孕婦」蔡思韵，身材高大的他竟也難敵這股邪惡力量，被狠狠壓制在地，瞬間恐懼感襲來。不僅親眼目睹孕妻成魔，他同樣有一場中邪戲，全身僵硬無法動彈，楊祐寧直呼：「全身肌肉都在極度緊繃的狀態，連呼吸都很困難。」

《泥娃娃》蔡思韵飾演懷有身孕的文物修護師慕華，身心逐漸受邪靈侵蝕做出恐怖舉動。（天予電影提供）《泥娃娃》蔡思韵飾演懷有身孕的文物修護師慕華，身心逐漸受邪靈侵蝕做出恐怖舉動。（天予電影提供）

電影《泥娃娃》故事圍繞一尊邪門泥偶展開，泥偶內藏的陰靈試圖奪取新身。最新釋出電影花絮揭露驚悚畫面，香港文青女神蔡思韵飾演懷有身孕的文物修護師慕華，身心逐漸受邪靈侵蝕，如同傀儡般被操控，做出違反人體極限的詭異動作。此次劇組特別邀請兩度榮獲金馬獎最佳動作設計的洪昰顥擔任動作指導，將中邪後的肢體狀態重新編排，讓角色的詭異姿態更具張力。

蔡思韵在這場邪靈附身的驅魔戲，必須90度下腰撐住5分鐘，擁有舞蹈底子的她，竟能不靠替身完成這幕駭人景象。蔡思韵笑說，雖然有接受動作訓練，但沒料到正式開拍能靠自己撐住，還以為要靠剪接，結果整段拍攝一氣呵成，「我經紀人看畫面都以為有吊鋼絲，其實全都是我自己完成的。」但她太過投入「中邪」，拍了幾次才驚覺膝蓋內側都磨破皮，貼上人工皮再繼續拍。導演解孟儒則透露原本劇組有安排武替待命，最後根本派不上用場，難度最高的畫面，全都由本人上陣。

楊祐寧在《泥娃娃》中遭遇邪靈糾纏，全身僵硬、面目猙獰。（天予電影提供）楊祐寧在《泥娃娃》中遭遇邪靈糾纏，全身僵硬、面目猙獰。（天予電影提供）

在這場驅魔戲，楊祐寧飾演的丈夫試圖喚回被附身的妻子，面對眼神及力量都超乎常人的另一半，他被蔡思韵狠狠壓制在地，招架不住表示：「太嚇人！」兩人的拉扯讓他真切感受到妻子已被邪靈佔據的恐懼。身處「搖滾區」目睹一切的張軒睿更佩服說：「下腰那段真的超難，而且次數有限，思韵每個鏡位都自己完成，我小時候也很怕《大法師》，看到她那樣，我都有點手腳發軟！」

《泥娃娃》圍繞一尊邪門泥偶展開，內藏陰靈試圖奪取新身，楊祐寧親見蔡思韵成魔。（天予電影提供）《泥娃娃》圍繞一尊邪門泥偶展開，內藏陰靈試圖奪取新身，楊祐寧親見蔡思韵成魔。（天予電影提供）

邪靈力量逐漸壯大，楊祐寧也難逃魔掌被操控而動彈不得，他回憶當時要保持身體僵硬，只能透過眼神表演，肌肉緊繃到臉都脹紅，達到面容扭曲的模樣，每次拍完都全身爆汗，「這場戲角色情感濃重，身體上的疲累跟情緒承受的壓力，真的是很大的一個負荷。」《泥娃娃》將於10月9日全台上映。



