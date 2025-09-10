晴時多雲

娛樂 最新消息

星兵送暖！孫綻、雲朵、阿夫帶領榮民跳《卡恰布列島》氣氛超嗨

阿夫（左起）、雲朵、孫綻帶著榮民們歌唱。（台視提供）阿夫（左起）、雲朵、孫綻帶著榮民們歌唱。（台視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕軍旅實境綜藝《九條好漢在一班》成員孫綻、雲朵、阿夫，昨（9）日前往板橋榮民之家舉辦公益關懷活動，帶來歌舞表演與互動遊戲，上百位榮民長輩熱情參與，現場氣氛溫馨感人。

活動中，雲朵一秒切換成「雲朵姐姐」，帶領全場跳《卡恰布列島》，長輩們也活潑跟上舞步，笑聲不斷。孫綻坦言原本緊張，但看到榮民們投入歌舞，瞬間充滿榮譽感。雲朵則打趣說：「阿夫完全在自己的世界裡跳舞，但現場氣氛真的很棒！」隨著老歌與軍歌響起，許多榮民跟著輕聲合唱，掌聲此起彼落，溫暖了每個角落。

孫綻（左起）、板橋榮民之家主任陳桂美、雲朵、阿夫與榮民們合照。（台視提供）孫綻（左起）、板橋榮民之家主任陳桂美、雲朵、阿夫與榮民們合照。（台視提供）

阿夫分享，看到長輩們開心笑容，心裡也跟著暖了起來，甚至因為一位伯伯誇他衣服好看，直接脫下送給對方，傳遞滿滿善意。孫綻則感性表示，榮民們的熱情回應，讓他深刻感受到他們過去為國家付出的精神，也希望透過互動，讓長輩們體會到年輕世代的關懷。雲朵也特別提到，一位阿姨自稱政戰學校第15期，曾參與戰爭，讓她深感震撼，直呼這次交流「意義非凡」。

阿夫將上衣送給榮民。（台視提供）阿夫將上衣送給榮民。（台視提供）

孫綻與榮民們溫馨互動。（台視提供）孫綻與榮民們溫馨互動。（台視提供）

活動尾聲，三人不僅自我介紹軍種，也向榮民們分享節目製作理念，讓長輩更了解年輕世代的軍旅日常。板橋榮民之家主任陳桂美特別頒發感謝證書，感性致意：「感謝你們帶來歡樂與溫暖，有你們真好！」三位成員則承諾會持續努力，把正能量與軍魂精神傳遞下去。

