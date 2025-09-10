晴時多雲

娛樂 最新消息

江祖平淚揭遭性侵！楊繡惠動怒嗆爆龔益霆：下藥才開心？

〔記者邱奕欽／台北報導〕江祖平勇揭性侵案掀起社會震撼，楊繡惠近日也忍不住拍片發聲，語氣罕見動怒，直指龔益霆：「你一定要下藥才會開心嗎？」言詞犀利點出事件的荒謬與不堪，強調此類行為已超越道德與法律底線，引發大批網友共鳴。

楊繡惠（左）聲援江祖平。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）楊繡惠（左）聲援江祖平。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）

江祖平日前控訴，三立副總經理龔美富之子龔益霆涉嫌在交往期間對她下藥性侵，楊繡惠近日直播時義憤填膺怒斥，「男歡女愛，你情我願，你一定要下藥才會開心嗎？」

「男生不要作賤自己，做到這種程度，你會開心嗎？我覺得這是下流。」楊繡惠更強調：「什麼是違規的、違法的，你是人一定要知道什麼事情是可以做的，什麼事情是不可以做的，為什麼要做違法的事情？」直批加害者行徑下流不可取。

針對案情後續，江祖平表示目前一切將交由律師處理，選擇相信司法，並感謝外界給予的鼓勵，「每一則留言、每一句鼓勵的話，都是我撐下去的力量。」同時也強調，不希望外界過度炒作，導致事件焦點偏離，「我最不願看到的，是社會忽略事件本身的嚴重性。」

