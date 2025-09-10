豆花妹穿蕾絲襪配球鞋 王仁甫毒舌虧「像賣菜阿桑」

《飢餓遊戲》蔡黃汝（左起）、許孟哲、孫協志、王仁甫、李紫嫣、陳沛冪、林美貞、米可白、吳鈴山。（中視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《飢餓遊戲》日前南下高雄錄影，迎來《突破3000米泳氣》宣傳團隊。由出品人兼製片人李㼈領軍，帶著林美貞、李紫嫣、陳沛冪、米可白與吳鈴山等6人大陣仗登場，一出場就讓主持群孫協志、王仁甫、許孟哲、豆花妹瞬間壓力倍增，笑稱：「這根本是來踢館的！」

《飢餓遊戲》李㼈（左）、陳沛冪進行矇眼原地轉頭暈目眩。（中視提供）

《飢餓遊戲》孫協志（左起）蔡黃汝、王仁甫跟狗狗培養感情。（中視提供）

製作單位特別設計「泳氣任務賽」關卡，靈感取材自電影中「視障朋友泳渡日月潭」的真實故事，要求藝人矇眼後原地轉圈、爬行挑戰。王仁甫大呼：「這根本是製作人存心不讓我們贏！」挑戰隊甚至賽前擬戰術，讓孫協志直言：「這是9年來壓力最大的一集！」王仁甫更自嘲：「我們四個本來很積極，但看到你們突然有『職業倦怠』！」

《飢餓遊戲》蔡黃汝（中）穿著點點蕾絲襪搭配球鞋，獨特的「時尚造型」被慘虧。（中視提供）

遊戲中笑料百出。李㼈因暈眩走不穩，仍咬牙帶隊挑戰跳繩，主持群則需轉圈6次再合力跳繩。豆花妹轉圈靈活，卻因當天穿點點蕾絲襪配球鞋，被王仁甫虧「像賣菜阿桑！」她害羞不斷拉緊褲管，還暈到站不起來，自嘲：「這是我的第三杯。」眾人卻笑說她暈得像喝了「三瓶」！

另一關卡更考驗嗅覺與觸覺，藝人先與狗狗互動，再矇眼靠觸覺分辨犬隻。主持群化身「摸骨半仙」，孫協志一本正經分析「要從頭骨、脊椎判斷」，許孟哲補「胸骨也行」，王仁甫則誇張喊「鼻毛2公分、背毛3到4公分」，最後還開黃腔說「狗狗見面要互聞屁股因為味道不同」，笑翻全場。許孟哲乾脆舉白旗：「這遊戲我不想贏了！」

