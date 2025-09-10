晴時多雲

娛樂 最新消息

坂口健太郎渣男行徑曝光！爆劈腿永野芽郁 網驚Prada又發威

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本鹽顏系男神坂口健太郎傳出與髮型師交往長達4年，不過今天（10日）《週刊文春》又爆出，坂口健太郎在與女友交往時，還和永野芽郁有一腿，這段三角戀讓人霧裡看花。

永野芽郁（左）、坂口健太郎都與Prada有合作。（翻攝自X）永野芽郁（左）、坂口健太郎都與Prada有合作。（翻攝自X）

《週刊文春》昨天先披露，坂口健太郎目前與一名大3歲的髮型師同居，且交往長達4年，坂口健太郎經紀公司社長坦承這段戀情，卻欲言又止，原來竟涉及一起禁忌的三角戀。今天《週刊文春》揭曉，捲入這段三角戀的是女星永野芽郁，且兩人都曾與Prada合作，網友感嘆：「Prada魔咒竟然又發威！」

永野芽郁今年才被爆出是田中圭婚姻的第三者，身敗名裂，沒想到現在又扯入了坂口健太郎的桃色緋聞當中。報導指出，坂口健太郎和永野芽郁因為合作電影以及品牌活動越走越近，永野芽郁還曾對熟人透露「坂口在追求我」，讓坂口健太郎的女友相當不滿，甚至還打電話要求永野芽郁別再靠近坂口健太郎。

報導指出，坂口健太郎其實一度想要投奔永野芽郁的懷抱，想要與髮型師分手，但優柔寡斷的他最後卻遲遲沒有提出分手。諷刺的是，有別於37歲的髮型師女友想要結婚定下來，坂口健太郎因近年事業蓬勃，考量想要往世界發展，因此萌生分手之意，且這個想法在知道《週刊文春》要爆料戀情之後，更加堅定要分手的決心，且已經分居了。

先前永野芽郁才被爆出介入田中圭的婚姻，今天《週刊文春》繼續爆料，田中圭的友人透露，有一次永野芽郁喝醉，竟然田中圭叫成「小健」，田中圭則急忙撇清：「我才沒有吃醋呢！」永野芽郁則澄清：「我沒有說清楚！」永野芽郁公司坦承，過去確實有與坂口健太郎交往，不過不曉得坂口健太郎當時是否還有其他對象。

點圖放大header
點圖放大body

