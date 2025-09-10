晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

好萊塢銀色夫妻共演肉體恐怖片 自爆做好「拍完就離婚」準備

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕好萊塢銀色夫妻檔戴夫法蘭科與艾莉森布里攜手主演恐怖愛情片《永遠在一起》，描繪情侶陷入感情瓶頸的陰暗面，需要極端又激烈的情感演繹，兩人甚至笑言已做好「拍完就離婚」的心理準備。

《永遠在一起》描繪情侶感情的陰暗面，讓戴夫法蘭科（右）與艾莉森布里做好「拍完就離婚」的心理準備。（采昌提供）《永遠在一起》描繪情侶感情的陰暗面，讓戴夫法蘭科（右）與艾莉森布里做好「拍完就離婚」的心理準備。（采昌提供）

真實生活中相戀超過14年的兩人，雖然時常接到戲約，但為避免觀眾看膩，對劇本一向相當挑剔。這次戴夫在接到邀約後，認為片中「愛情長跑十年」的設定與兩人現實相似，遂主動提出要與太太同台演出。

艾莉森解釋：「我們探索的是，一對情侶到了不知道是否還相愛、甚至忘記當初相愛理由的階段，會面臨什麼狀況。故事也逐漸轉化成對未知與結束的恐懼。因為太激烈，我們想過要嘛拍完分開，要嘛感情更緊密，幸運的是，我們是後者！」她也坦言這是夫妻倆「最親密、最強烈的一次合作」。

雖然拍攝過程幾乎「24小時黏在一起」，但這份緊密相處反而成了兩人的「秘密武器」。戴夫透露：「我們住在一起，每天收工能回顧與排練，對劇本非常熟悉，上場時能立刻進入狀態。」兩人更將平日的小情話與親暱用語寫入劇本，為角色增添真實度。

《永遠在一起》由戴夫法蘭科（左）與艾莉森布里夫妻檔攜手主演。（采昌提供）《永遠在一起》由戴夫法蘭科（左）與艾莉森布里夫妻檔攜手主演。（采昌提供）

電影講述提姆與米莉搬到偏遠鄉村挽救感情，卻因一場大雨受困神秘洞穴。醒來後，他們發現一切變得詭異，一股無形力量滲入生活，迫使他們面對愛情中最深層的依賴與恐懼。電影將帶領觀眾直視愛與恐懼的邊界。《永遠在一起》將於9月26日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中