好萊塢銀色夫妻共演肉體恐怖片 自爆做好「拍完就離婚」準備

〔記者許世穎／綜合報導〕好萊塢銀色夫妻檔戴夫法蘭科與艾莉森布里攜手主演恐怖愛情片《永遠在一起》，描繪情侶陷入感情瓶頸的陰暗面，需要極端又激烈的情感演繹，兩人甚至笑言已做好「拍完就離婚」的心理準備。

《永遠在一起》

真實生活中相戀超過14年的兩人，雖然時常接到戲約，但為避免觀眾看膩，對劇本一向相當挑剔。這次戴夫在接到邀約後，認為片中「愛情長跑十年」的設定與兩人現實相似，遂主動提出要與太太同台演出。

艾莉森解釋：「我們探索的是，一對情侶到了不知道是否還相愛、甚至忘記當初相愛理由的階段，會面臨什麼狀況。故事也逐漸轉化成對未知與結束的恐懼。因為太激烈，我們想過要嘛拍完分開，要嘛感情更緊密，幸運的是，我們是後者！」她也坦言這是夫妻倆「最親密、最強烈的一次合作」。

雖然拍攝過程幾乎「24小時黏在一起」，但這份緊密相處反而成了兩人的「秘密武器」。戴夫透露：「我們住在一起，每天收工能回顧與排練，對劇本非常熟悉，上場時能立刻進入狀態。」兩人更將平日的小情話與親暱用語寫入劇本，為角色增添真實度。

《永遠在一起》

電影講述提姆與米莉搬到偏遠鄉村挽救感情，卻因一場大雨受困神秘洞穴。醒來後，他們發現一切變得詭異，一股無形力量滲入生活，迫使他們面對愛情中最深層的依賴與恐懼。電影將帶領觀眾直視愛與恐懼的邊界。《永遠在一起》將於9月26日在台上映。

