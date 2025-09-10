晴時多雲

娛樂 最新消息

呂文婉揭潘若迪低調陪伴沈玉琳抗癌 網大讚：暖男典範

呂文婉（左起）揭潘若迪低調陪伴沈玉琳暖舉。（翻攝自FB）呂文婉（左起）揭潘若迪低調陪伴沈玉琳暖舉。（翻攝自FB）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深媒體人呂文婉近日在節目《娛樂頭版頭》中分享，讓她忍不住大讚潘若迪是「真男人」的時刻。她透露，在沈玉琳7月底因白血病（血癌）入院時，外界消息一度完全封鎖，少數被捕捉到現身醫院的藝人就是潘若迪，但他始終守口如瓶，不曾將病情透露給任何人。

除了義氣相挺之外，潘若迪的暖心更體現在日常生活中。呂文婉分享，潘若迪多年來持續開設有氧課程，對學員總是充滿鼓勵與關懷，甚至成為不少人的心靈支柱。她感性表示：「他真的很挺朋友，也很懂得分寸，影響了許多人，也影響了我」

呂文婉在節目上大讚潘若迪溫暖。（翻攝自YouTube）呂文婉在節目上大讚潘若迪溫暖。（翻攝自YouTube）

此外呂文婉還表示，自己在錄影時曾好奇詢問另一位好友馬力歐，潘若迪是否有私下透露沈玉琳的狀況，沒想到對方直接回答「一個字都沒有」。她感嘆，真正的兄弟之間有種默契，「你不說，我也不會多問」，因此外界直到沈玉琳親自發聲才知道他真正的病況，不少網友紛紛大讚潘若迪是個善良又溫暖的暖男典範

