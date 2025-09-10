晴時多雲

娛樂 最新消息

「解降師」之子變金馬獎得主 新片三度挑戰大馬禁忌

〔記者許世穎／台北報導〕首度執導電影《南巫》就榮獲金馬獎最佳新導演的大馬導演張吉安推出第3部作品《搖籃凡世》，再度挑戰大馬禁忌，拍攝保嬰艙議題。將於本週五開幕的「2025世界民族電影節」率先登場。

導演張吉安拍攝《搖籃凡世》，三度挑戰大馬禁忌。（海鵬提供）導演張吉安拍攝《搖籃凡世》，三度挑戰大馬禁忌。（海鵬提供）

張吉安成長於馬、泰邊界的吉打州，父親是當地的驅魔解降師。他於影視系畢業後曾擔任剪接師、星洲日報記者、劇場創作等工作，並發起《鄉音考古》計劃、行腳大馬各大鄉鎮，採集各種籍貫長者口述歷史長達20年之久，內容涵蓋下南洋、二戰經歷、民俗野史、口傳歌謠、戲班曲藝、513事件等，更於馬來西亞國家電台節目擔任廣播人12年，曾獲「安卡莎國家廣播大獎」最佳廣播人獎。

2020年，張吉安執導《南巫》，以童年真實經歷、描述父親遭人下降頭事件故事，榮獲金馬獎最佳新導演獎、國際影評人費比西獎、奈派克獎和亞洲電影觀察團推薦獎。第二部電影《五月雪》以大馬1969年「513事件」為故事背景，勇奪威尼斯影展電影藝術獎，除獲選為當年金馬影展開幕片，更榮獲金馬獎最佳劇情片等9項大獎提名。

張吉安新片《搖籃凡世》則一窺大馬保嬰艙議題，除獲選東京國際影展，並連獲金馬國際影展、上海國際電影節選映，更榮膺今年香港國際電影節開幕片。有趣的是，由於大馬民風保守，張吉安的《南巫》及《五月雪》都因議題敏感，歷經多次修剪後才准許上映。新片《搖籃凡世》三度挑展大馬禁忌，卻成為張吉安最快過審的電影。

《搖籃凡世》拍攝靈感源於張吉安大學同學的親身經歷，9年前張吉安還在主持廣播時，發現他的大學女同學曾秘密產子，因無力撫養、將嬰兒棄置「保嬰艙」，卻因沒留下識別身份資料，當感到內疚、希望尋回孩子時，一切已來不及。這位女同學後來一直在「保嬰艙」做志工，除彌補當年愧疚，也期盼奇蹟可能出現。

張吉安表示，「保嬰艙」在大馬彷彿「隱形的存在」，人們視而不見、更絕口不談。他曾採訪該同學並錄製成節目，卻因題材太過敏感而遭到禁播。直到獲得大馬娛樂界巨擎林錦成拿督支持，《搖籃凡世》於是誕生。

導演張吉安（右起）和廖子妤、許恩怡合作 《搖籃凡世》全片在馬來西亞實地拍攝。（海鵬提供）導演張吉安（右起）和廖子妤、許恩怡合作 《搖籃凡世》全片在馬來西亞實地拍攝。（海鵬提供）

片中一開場陷天人交戰的年輕母親，無力撫養新生命，望著保嬰艙關上、即將天人永隔的倒數30秒，如煉獄般煎熬的畫面，就是出自當時女同學的親身經歷。電影被國際媒體形容是「一首伴著搖籃曲的青春輓歌」，勇奪瑞士弗里堡國際影展青年評審團大獎。

一年一度的「2025世界民族電影節」將於本週五（12日）登場！今年以「跟著電影去旅行」為主題，精選21部電影、作70場免費欣賞，邀請觀眾展開一場場跨越民族、文化、藝術，以及充滿生命體悟的旅行。

為加強國際影人交流，文化部蒙藏文化中心特地邀請《搖籃凡世》導演，也是金馬獎得主張吉安專程來臺宣傳。《搖籃凡世》周末起將於臺南臺灣文學館、臺北華山電影館、臺中新時代大魯閣威秀影城、高雄喜樂時代影城總圖店，以及國立故宮博物院南部院區等地陸續放映，歡迎觀眾熱烈參與。

