娛樂 最新消息

X教授驚爆酒吧遇襲 男子喝多了直接揮拳

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕根據外媒《時人》報導，曾於《X戰警》系列飾演年輕版「X教授」的詹姆斯麥艾維8日於多倫多影展參加其首度執導電影《加州騙局》（暫譯：California Schemin’）的放映時，於酒吧內遭到一名男子出手攻擊，時間約在午夜前。消息指出，他當下試圖安撫對方情緒，隨後才由其他人將滋事者帶離現場。

詹姆斯麥艾維帶著首度執導電影《加州騙局》多倫多影展首映。（法新社）詹姆斯麥艾維帶著首度執導電影《加州騙局》多倫多影展首映。（法新社）

一名接近詹姆斯的消息人士向《時人》透露：「當時詹姆斯只是和電影製片人隨意小聚，後來才從工作人員那裡得知，那名男子喝得太多，正被護送離開。詹姆斯背對著他，結果那人就直接揍了他一拳。」消息來源補充，詹姆斯在被打後並無大礙，甚至留在酒吧，以笑談的方式淡化這次意外。

詹姆斯執導新片《加州騙局》靈感來自真實人物蘇格蘭鄧迪的兩名饒舌歌手蓋文貝恩（Gavin Bain）與比利博伊德（Billy Boyd）。兩人於 2000 年代初期因口音問題遭倫敦音樂圈拒絕，遂以「Silibil N’ Brains」之名，假扮成來自美國西岸的叛逆饒舌二人組，企圖打入產業。片名則是源自媽媽與爸爸合唱團的經典歌曲《加州夢》（California Dreamin'）的變奏。

新片首映前詹姆斯接受《綜藝》訪問時提到，貝恩與博伊德是宛如「羅賓漢」般的民間英雄，他表示：「沒有人在乎他們後來被揭穿，或最終沒有成功。我們喜歡的是，他們勇敢挑戰體制，利用系統漏洞反擊遊戲規則。當體制對你不公，就試著顛覆它、繞過它，跟它鬥一鬥！」

點圖放大
點圖放大

