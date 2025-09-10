晴時多雲

《與惡》賈靜雯女兒于卉喬要升大學了！赴日絕美浴衣照曝光

于卉喬日前到日本旅遊。（光意娛樂提供）于卉喬日前到日本旅遊。（光意娛樂提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕于卉喬（喬喬）曾在《我們與惡的距離》飾演賈靜雯女兒，生動演技讓人印象深刻。目前即將升上大學一年級的她分享日前到日本旅遊的有趣經歷，她笑說她第一次去拍拍貼機，拍貼機的功能跟款式之多讓她驚嘆連連，笑說之後只要來日本就要去拍，「我的眼睛被無限放大，第一眼看完全沒認出是我自己，覺得超有趣。但我挑照片畫圖的時候超級緊張，因為他們有時間限制，但貼紙、風格濾鏡都超多，我要雙手並用兩邊同時畫才來得及。」

于卉喬在日本穿浴衣參加花火節。（光意娛樂提供）于卉喬在日本穿浴衣參加花火節。（光意娛樂提供）

于卉喬還體驗了穿浴衣看花火節，跟幾萬人一起看煙火。租借浴衣的工作人員之專業更讓她印象深刻，「他們動作超級快，從挑服裝配件、穿浴衣到弄好頭髮不到半小時，但態度都非常好而且流暢自然，不會有很趕時間的感覺，我進去之後就被帶著一個一個關卡的弄就結束了。」為交通方便她還特別找了花火節地點附近的住宿，回到房間後樓下都還是滿滿的人潮，笑說當晚除了煙火聲，現場最響亮的就是警察們疏散人潮的口哨聲。

于卉喬到日本旅遊，沈浸在藝術展覽中。（光意娛樂提供）于卉喬到日本旅遊，沈浸在藝術展覽中。（光意娛樂提供）

平常購物都是理性派的她，這次卻逛藥妝店逛到忘記時間。于卉喬表示自己平常購物都會先想好要買什麼，走進店裡拿了就出來，五分鐘內買完離開。但這次她去了好幾間藥妝店，加起來逛了快兩三個小時，連她都驚訝自己竟然可以這麼能逛。喜愛參觀各類展覽的她，此次也參觀了不少展覽，她笑說自己很愛買展覽紀念購物袋，現在已經買了有十幾個購物袋，都可以掛滿一面牆了。

此次她還特意到保佑藝能成就的花園神社參拜，並買了一個祈福御守祈求演藝順利。即將大學開學的她，開心表示很期待大學生活，並透露自己仍會持續進修表演，希望不論表演跟學業都能持續精進、逐步朝目標邁進。

