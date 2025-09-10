晴時多雲

星二代接連演劉德華及郭富城女兒 連女神媽都羨慕

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕星二代許恩怡因演出《久別重逢》受封「國民初戀」，接著又有挑戰演技的《無名指》，還有和馬來西亞導演張吉安執導的《搖籃凡事》接連登場，作品量大爆發，尤其接連在電影《焚城》和《無名指》分別扮演劉德華及郭富城的女兒，讓她笑說：「連我媽媽（柏安妮）都說很羨慕我呢！」

許恩怡（右）因演出和鄭伊健合作的《久別重逢》受封國民初戀。（華映提供）許恩怡（右）因演出和鄭伊健合作的《久別重逢》受封國民初戀。（華映提供）

許恩怡（右）先前和劉德華合作災難片《焚城》。（華映提供）許恩怡（右）先前和劉德華合作災難片《焚城》。（華映提供）

許恩怡是香港80年代女神柏安妮的女兒，以姣好外型加上精湛演技，成為香港近年最受矚目新人。她2021年以《燃野少年的天空》首登大銀幕，之後接連演出先前入圍金馬獎的《但願人長久》、輻射災難片《焚城》、張家輝自導自演的驚悚片《贖夢》、剛在台上映的《久別重逢》等片。

作品量大爆發的許恩怡表示，電影都是在不同時間拍攝，慢慢累積，「電影好神奇，這些作品都是我在不同時間分別拍攝完成的，但竟會在差不多時間讓觀眾看到，我覺得自己很幸運啊！」，

許恩怡（右）在《無名指》飾演郭富城女兒。（華映提供）許恩怡（右）在《無名指》飾演郭富城女兒。（華映提供）

而許恩怡在即將上映的《無名指》中挑戰演出因為肌肉萎縮的重病無法隨意行動的女孩，面對父母的逃避，她雖然內心深感受傷，但仍以樂觀的態度進行自己的人生，直到父親郭富城再度出現在面前，父女間的心結又再起波瀾。

導演孔令在政籌備時期一直無法找理想演出人選，直到有人推薦他看了電影《燃野少年的天空》中一位表現突出的少女演員，便是當時只有17歲的許恩怡，導演和她見面時，口述了電影結尾的一幕，許恩怡立刻流下了眼淚，孔令政說：「她的感受性和能量都很強烈，和電影中重病的鄧辭非常吻合。」

但演出經驗不多的許恩怡要挑戰肢體受限的角色，確實是一大難關，劇組特別安排她與肌肉萎縮症的兩位患者碰面，和他們進行深入交流，讓她對患者的生活及心理狀態有全面的了解，許恩怡說：「透過和他們見面，看到他們連一個很平常的小小動作都不容易完成，但透過他們的行動及並與他們聊天談話，我感受到他們不屈不撓的生命力。」

因為許恩怡在片中只有一根無名指可動，必需坐電動輪椅，因為電影拍攝空間狹小，她還必需兼顧對白及表情，劇組特別安排了表演教練陪她進行輪椅練習，好更精準掌握肢體動作和呼吸節奏，讓她的表演能更貼近患者的真實狀況。

許恩怡為此特別看了《戀戀情深》及《我的左腳》等電影來做功課，只要一有時間便坐上電動輪椅上練習操作，「必需讓觀眾相信我是從小到大都是坐在輪椅上移動，就像是本能一般。」

她在片中還有2場戲必需靠爸爸郭富城抱上抱下的移動，問她被抱著會有壓力嗎？她大笑表示應該是郭富城的壓力更大，「因為肌肉萎縮的患者很多肌肉都無法使用，所以我和Aaron哥做了很多研究，這些動作都要表達的很準確，不能有錯，我們也和攝影師做了很多溝通，務必要拍出真實的感覺。」

《無名指》描述香港壁球冠軍選手鄧叔彥（郭富城 飾）剛出生的女兒鄧辭因罕見疾病，被醫生宣告活不過2歲，他放下體育職業生涯，陪伴女兒。但2年變成20年，女兒活下來的代價竟是他的夢想和自由，太太楊靜嫻（梁詠琪 飾）早已受不了壓力，在女兒剛滿2歲便離開了家，而鄧叔彥也崩潰開始逃避家庭的一切。

樂天的阿嬤孫友梅（鮑起靜 飾）一手將鄧辭（許恩怡 飾）帶大，直至阿嬤病倒，鄧叔彥才回到家。分隔多年的父女積怨甚深，一開始相處劍拔弩張，但在兒時建立的小默契催化下，兩人的心結屏障漸漸化解，在鄧叔彥的陪伴支持下，鄧辭靠著一根微微可動的無名指，讓自己的人生活出了光彩。《無名指》將於9月19日在台上映。

