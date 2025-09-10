晴時多雲

娛樂 最新消息

坂口健太郎劈腿對象竟是永野芽郁！曾被正牌女友嗆「別靠近我男人」

坂口健太郎被日媒爆料同居化妝師女友長達4年，還曾劈腿永野芽郁。（翻攝自X、IG）坂口健太郎被日媒爆料同居化妝師女友長達4年，還曾劈腿永野芽郁。（翻攝自X、IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本男神坂口健太郎9日傳出同居大3歲化妝師女友超過4年，日媒《週刊文春》更踢爆坂口健太郎除了和化妝師女友交往外，還劈腿某知名女星，消息一出驚呆粉絲，今（10）日更傳出某知名女星竟是曾與坂口健太郎傳出緋聞的永野芽郁。

據《週刊文春》報導，坂口健太郎與大3歲的髮型化妝師A子因拍攝日劇《冤罪律師》結緣，雙方交往、同居近4年，近日女方還向友人炫耀「要和坂口結婚了」，感情穩定。然而，在與A子交往的同時，也傳出他對合作多次的女星永野芽郁展開猛烈追求，讓永野芽郁大暈船，甚至大方與他牽手約會。這段關係最後不慎被A子發現，甚至一度打電話怒嗆永野芽郁：「別靠近我的男人！」

永野芽郁所屬經紀公司不久後也回應《週刊文春》：「向本人確認後，過去曾交往過是事實，但當時並不知道對方（坂口健太郎）也正與另一位交往中。」回應不僅認了曾與坂口健太郎有過地下戀情，也證實男方確實曾腳踏兩條船。

面對一連串醜聞，坂口健太郎經紀公司會長山本又一朗也親自接受採訪。他不僅證實坂口健太郎與A子的交往、同居關係，但同時坂口健太郎已經下定決心分手了，並且已經搬出兩人同居的住處，在女方找到下一個住處之前，會暫時分開生活。

