娛樂 最新消息

李奧納多再創巔峰！新片獲史匹柏激讚「好看到難以置信！」

李奧納多狄卡皮歐在《一戰再戰》世界首映和影迷相見歡。（華納兄弟提供）李奧納多狄卡皮歐在《一戰再戰》世界首映和影迷相見歡。（華納兄弟提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由名導保羅湯瑪斯安德森首度和影帝李奧納多狄卡皮歐合作的的史詩震撼鉅作《一戰再戰》，日前於美國洛杉磯舉辦首映會，主要演員現身會影迷，現場貴賓座無虛席，金獎大導史蒂芬史匹柏觀影後更開心得合不攏嘴，興奮直呼：「這部片太瘋狂了！前一小時的動作場面令人難以置信，極度奇異卻又極具現實感！」

李奧納多在新片《一戰再戰》中化身鐵漢老爸，為了拯救被綁架的女兒不惜帶槍上陣，與奧斯卡影帝西恩潘在荒漠公路上展開絕命追逐，而他過去曾加入革命軍的秘密也即將被揭開。

李奧納多狄卡皮歐出席《一戰再戰》世界首映。（華納兄弟提供）李奧納多狄卡皮歐出席《一戰再戰》世界首映。（華納兄弟提供）

該片世界首映會結束後，爆棚口碑瞬間在社群上引爆熱議，多家媒體也給予極高評價，更對於導演保羅湯瑪斯安德森採用影壇傳奇規格VistaVision拍攝呈現出的畫面給予高度肯定，將本片譽為年度最佳影片，並讚譽：「李奧納多的演技再創巔峰！」，呼籲粉絲絕對要在大銀幕上體驗他的震撼演出。

電影今（10）日發布的幕後花絮中，導演保羅湯瑪斯安德森親自現身解說，本片採用了好萊塢50年代盛行的傳奇規格VistaVision拍攝。這種技術利用橫向底片使影像空間倍增，為觀眾帶來更高畫質與更豐富的畫面細節。《一戰再戰》也是好萊塢睽違64年後，再次以 VistaVision 拍攝並推出膠捲版本的商業電影。

《一戰再戰》為李奧納多狄卡皮歐（左）與名導保羅湯瑪斯安德森首度合作。（華納兄弟提供）《一戰再戰》為李奧納多狄卡皮歐（左）與名導保羅湯瑪斯安德森首度合作。（華納兄弟提供）

導演保羅湯瑪斯安德森向觀眾保證：「你們會好奇這部電影為何如此獨特，完全是因為使用了非常優美的電影規格」。本片也推出 IMAX 版本，讓影迷能在最大銀幕上重溫這份獨有的美感。

外媒盛讚：「這絕對是導演保羅湯瑪斯安德森有史以來最多動作戲的電影，我到現在還忘不了飛車追逐戲的精彩運鏡」，直呼「劇情瘋狂卻又切中時代寓意，搭配震撼的動作場面，包裹在一段動人的父女情感故事之中」，更有影評人為李奧納多展現為人父的鐵漢柔情所感動，看完電影竟哭著出來，形容「這部充滿諷刺、又滿載父女情深，絕對是我今年最愛的電影」。

《一戰再戰》以VistaVision膠捲拍攝，並將於9月25日2D、IMAX、Dolby Cinema版同步上映。

《一戰再戰》VISTAVISION拍攝篇花絮：

點圖放大header
點圖放大body

