林心如愛女長太漂亮！她感嘆1事「好心酸」瞬間惹哭霍建華

藝人林心如、霍建華的8歲愛女擁有超高顏值。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人林心如、霍建華的8歲愛女「小海豚」擁有超高顏值，先前還被陳妍希上節目盛讚「想認她當兒媳」。林心如也曾在節目上透露，自己年近40歲才生下女兒，在女兒出生當天，她腦中馬上閃過1件事，瞬間感到好心酸，此外，霍建華也在看到女兒的第一眼就落淚。

林心如很晚才生小孩，女兒出生的那刻，她心想「天啊！小海豚20歲的時候我都60歲了」，有種心酸的感覺。（翻攝自IG）

林心如表示因為自己很晚才生小孩，女兒出生的那刻，她腦中馬上過1個念頭，「天啊！小海豚20歲的時候我都60歲了，想到就有種心酸的感覺」。林心如也以自身經歷呼籲外界，如果本身就喜歡小孩也剛好遇到對的人，就不要拖，趕緊結婚生子，這能陪伴小孩的時間能更多。

不僅林心如生完小孩的當下感觸很深，其實連老公霍建華也是個「女兒傻瓜」，他也曾在表示女兒生得很漂亮、輪廓特別，因此在見到女兒第一眼，他竟感動得嚎啕大哭，「沒想到老天爺對我這麼好，會給我這樣一個漂亮的小孩子」。

