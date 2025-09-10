比KTV「紅衣人」還嚇人！張惠妹驚傳「無限期停工」經紀人回應了

〔記者陳慧玲／台北報導〕最近天后「阿妹」張惠妹的《聽海》MV紅衣造型意外嚇到KTV唱歌的幾位女孩，影片在社群引起熱烈討論，網友笑翻，阿妹也幽默以歌詞親自回應：「一定不是我 至少我很冷靜。」不過現在驚傳阿妹動念「封麥」、無限期停工？這可讓歌迷無法冷靜了。

張惠妹傳出將「無限期停工」。（源活娛樂提供）

前幾天阿妹才重返大巨蛋，為林智勝引退獻唱致敬，正當粉絲欣喜再次聽到阿妹熱力歌聲時，卻爆出她有意「無限期停工」，對此，阿妹經紀人陳鎮川也做出回應。

阿妹的升級版「ASMR Maxxx」巡演，已在今年5月31日落幕，9月13日她將和妹妹張惠春，還有旗下歌手葛西瓦、持修等前往新加坡音樂節表演，但接下來就暫時沒有其他工作安排，被傳出她將「無限期停工」，想有更多時間陪伴家人，甚至還出現阿妹想「封麥」，這些傳言真的嚇壞歌迷。

不過對於阿妹想無限期停工傳言，經紀人陳鎮川回應本報：「阿妹對於工作本來就非常的隨心所欲，有感覺的就做，沒感覺就安靜生活，讓自己充電。」雖表示在新加坡音樂節之後，目前確實沒有安排任何工作，但否認阿妹將無限期停工。

