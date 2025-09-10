晴時多雲

歌手「信」遊澎湖掉錢 民眾拾金不昧物歸原主

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕知名歌手、演員「信」澎湖旅遊，不小心遺失現金，澎湖民眾拾金不昧，將現金送交馬公光明派出所，由於現金無任何辨別特徵，光明派出所警員陳囷嗌接獲案件後，立即調閱相關路口監視器，經鍥而不捨追查，終於通知失主到案，竟是知名歌手藝人「信」，失而復得的「信」，對於澎湖人純樸民風及人民保母積極服務精神，留下深刻良好的印象。

光明派出所警員陳囷嗌協助拾金不昧案件，失主竟是知名藝人信。（馬公警分局提供）光明派出所警員陳囷嗌協助拾金不昧案件，失主竟是知名藝人信。（馬公警分局提供）

光明派出所警員陳囷嗌擔服備勤勤務時，受理到民眾拾獲現金案件，隨即積極調閱周邊路口監視器，追查失主下落。由於現金屬於無主物，無證件或金融卡可供辨識，原本極難歸還，但在警方不放棄的努力下，最終順利找到失主並聯繫至派出所領回，展現拾金不昧精神。

令人驚喜的是，失主竟是知名歌手、演員「信」，代表作包含〈死了都要愛〉、〈不會消失的夜晚〉等多首經典暢銷歌曲。信前往派出所領回時，開心直呼「澎湖警察好有人情味！」，並對警方的積極協助表達高度肯定，同時表示以後若接到澎湖商演或是抵澎拍戲取景，一定會義不容辭答應前來，因為這是個充滿人情味的好地方，並對警察協助頻頻道謝。

馬公警分局表示，此次案件充分展現警方「為民服務」的責任感，不僅讓遺失的財物順利物歸原主，更使遠道來澎湖的知名歌手、演員信親身感受到澎湖在地的溫暖與人情味，讓彼此都有這段美好的小確幸，更因此事結緣，留下更多合作空間。

