李洋上任運動部長簽署第一份公文 五月天派上用場

李洋上任運動部長後，簽下第一份公文。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕30歲的奧運羽球金牌得主李洋上任首任運動部長引起關注，今（10日）他也在社群分享自己上任後簽署了第一份公文，而背景音樂搭配的是五月天的知名歌曲，像是對自己和對大家喊話。

李洋談到：「部長的第一份公文！每天運動30分鐘，全民運動由我做起。」他並喊話全民：「一起來運動！」而李洋發文搭配的歌曲正是五月天演唱的《有些事現在不做 一輩子都不會做了》，巧的是，這首歌收錄在五月天專輯《第二人生》中，李洋從羽球國手轉為運動部長，某種程度上也算是全新展開他的「第二人生」。

李洋鼓勵全民，每天運動30 分鐘。（翻攝自IG）

另外李洋選用的五月天歌曲，歌詞唱到「有些事情還不做 你的理由 會是什麼？」像是鼓勵大家每天運動30分鐘，不要找理由，去做就對了。另外這首歌名，也像是李洋自我鼓勵，儘管有網友討論他從運動員轉赴政府官員的適切性，但對他來說，或許真的是「有些事現在不做，一輩子都不會做了。」

