娛樂 最新消息

主播洪珮瑜跨領域「獻上處女秀」曾與郭台銘互動親密被拍

洪珮瑜開心向粉絲分享主持初體驗，與知名車評Eric謝騰輝搭檔。（翻攝自IG）洪珮瑜開心向粉絲分享主持初體驗，與知名車評Eric謝騰輝搭檔。（翻攝自IG）

〔記者侯家瑜／台北報導〕美女主播洪珮瑜近日首度跨界代班主持汽車節目《夢想街57號》，清新亮眼的螢幕魅力成為焦點，也讓網友瘋喊「戀愛了」。

洪珮瑜來自東森財經，時常在社群平台曬出多張甜美照片，散發洋溢青春氣息。她近日與知名車評Eric謝騰輝搭檔，探討8月車市銷售報告，以及貨物稅減徵新制上路，買車省10萬元的熱門話題。

洪珮瑜畢業後就待在東森財經台，從記者一路躍升到主播。（翻攝自IG）洪珮瑜畢業後就待在東森財經台，從記者一路躍升到主播。（翻攝自IG）

洪珮瑜開心向粉絲分享主持初體驗，謙虛表示第一次主持的心情滿緊張，跟播報新聞不太一樣，需要有更靈活的反應，還要會創造亮點，還有進步空間。她特別感謝主持人Eric、來賓們跟製播團隊，不斷給信心，讓她能順利完成主持。

洪珮瑜分享首度主持心情。（翻攝自IG）洪珮瑜分享首度主持心情。（翻攝自IG）

洪珮瑜曾因與郭台銘緊握雙手爆紅。（資料照）洪珮瑜曾因與郭台銘緊握雙手爆紅。（資料照）

事實上，洪珮瑜在記者時期就主跑汽車、科技產業，不只專業亮眼，修長美腿、甜美外型更讓她多次登上PTT熱搜。最廣為人知的，是她曾在採訪場合，被鴻海創辦人郭台銘緊握雙手、微笑對視的畫面，當時引發網路瘋傳與討論。年僅28歲的她，從記者到主播，如今更挑戰節目主持，展現多元發展。粉絲也紛紛留言敲碗，期待她未來帶來更多驚喜演出。

