娛樂 最新消息

（影片）蘋果發表會登場！Joeman搶先開箱iPhone 17 Pro Max曝升級亮點

YouTuber Joeman搶先開箱iPhone 17 Pro Max。（翻攝IG）YouTuber Joeman搶先開箱iPhone 17 Pro Max。（翻攝IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕蘋果一年一度的秋季發表會於台灣時間9月10日凌晨登場，焦點再度落在全新一代的iPhone 17系列。本次依舊維持四款陣容，包括iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max，硬體與外觀設計皆有所突破。

YouTuber Joeman受邀在第一時間取得iPhone 17 Pro Max，並釋出開箱影片，引發網路熱議。他表示，實機色澤偏向「消光橘」，採用一體成型鋁合金邊框搭配陶瓷機背，質感與以往明顯不同。

在功能部分，Joeman特別點名相機升級幅度最大，支援0.5倍、1倍、4倍焦段切換，並具備最高8倍光學變焦與數位裁切功能；同時導入 Dual Capture 技術，可同步錄製前後鏡頭畫面。看演唱會可以邊錄下偶像在舞台上演出的畫面，同時也能記錄拍下自己當時的情緒，讓Joeman大讚：「真的很特別！」

事實上，Joeman 今年4月就曾分享iPhone17的模型機，根據CAD檔案推測外觀設計。如今實機亮相，他指出 Pro與Pro Max的鏡頭模組已改為橫向排列，橫跨機背上半部，與前代差異顯著。他認為，這代iPhone 17系列將成為用戶升級的重要契機，並給予整體正面評價。

