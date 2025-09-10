晴時多雲

娛樂 最新消息

《難哄》白敬亭爆分手3年女友！宋軼2舉動成鐵證

白敬亭、宋軼合作《長風渡》後交往3年，如今傳出已分手。（中天娛樂台提供）白敬亭、宋軼合作《長風渡》後交往3年，如今傳出已分手。（中天娛樂台提供）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕白敬亭因主演《難哄》人氣再度翻漲，卻傳出感情生變。近日有眼尖網友發現，緋聞女友宋軼已悄悄在社群上取消對白敬亭的關注，此舉立即引發外界熱議，分手傳聞瞬間成為網路焦點。只是截至目前，白敬亭與宋軼雙方都尚未針對感情狀態做出任何回應。

白敬亭與宋軼緣起於 2022 年合作古裝劇《長風渡》，戲裡戲外互動頻繁，很快被傳出緋聞。兩人雖未曾公開認愛，但過去多次被拍到疑似同居，甚至被粉絲抓包在社群平台上曬出「情侶同款」的物品照。粉絲一度視這段感情為「公開的秘密」。

宋軼（右）近日和丞磊合作《與晉長安》。（iQIYI愛奇藝國際版提供）宋軼（右）近日和丞磊合作《與晉長安》。（iQIYI愛奇藝國際版提供）

不過今年 8 月，宋軼在新戲宣傳期間與合作男星丞磊因花絮互動親密而掀起議論，像是丞磊在她鼻尖抹上蛋糕奶油，還舔了一下手指，氛圍親密，外界揣測兩人是否因此出現裂痕。當時就已有不少聲音懷疑白敬亭、宋軼感情生變，雖未獲得證實，但已讓分手傳言悄然發酵。

如今網友再度發現宋軼取消關注白敬亭，並透過平台驗證功能確認此事屬實，讓「白宋戀」情變傳聞更添真實感。消息一出，立刻引來大批粉絲在社群留言，有人感嘆「塌房了」，也有人選擇保持觀望，期待當事人親自說明。

