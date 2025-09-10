李多慧見母親返韓忍不住落淚 真情喊話逼哭粉絲

味全龍韓籍啦啦隊成員李多慧。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕味全龍韓籍啦啦隊成員李多慧，長年在台灣工作，但家人仍住在韓國，讓她必須台、韓兩地往返。今（9）日她在Threads吐露心情，透露母親來台陪伴的假期已結束，即將返回韓國，讓她忍不住落淚，還在鏡頭前直喊：「媽媽，我們就乾脆住在台灣吧！」真情流露讓粉絲看了心疼不已。

李多慧分享多段影片與照片，不僅有自己邊擦眼淚的自拍，也曬出與媽媽在飛機上的合影，母女倆感情深厚。她難掩不捨地說：「我才25歲（26歲），還是會覺得和媽媽分開很難過。」這段發言不僅展現出她的真性情，也讓不少粉絲留言安慰：「不管在哪裡都好，重點是開心」、「住台灣更好！」

留言區中還出現輕鬆一幕，有網友特別提醒「維基百科寫你26歲」，引來其他粉絲搞笑回覆「可能剛滿還不習慣」、「多慧永遠18歲！」，瞬間沖淡不捨的氛圍。

事實上，李多慧自2023年加入味全龍啦啦隊後人氣爆漲，工作滿檔、代言不斷，雖然返韓時間減少，但媽媽偶爾會抽空來台陪伴，成為她在異鄉的重要精神支柱。如今母女再度面臨分離，難怪李多慧會忍不住淚崩。

