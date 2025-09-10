晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李多慧見母親返韓忍不住落淚 真情喊話逼哭粉絲

味全龍韓籍啦啦隊成員李多慧。（翻攝自IG）味全龍韓籍啦啦隊成員李多慧。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕味全龍韓籍啦啦隊成員李多慧，長年在台灣工作，但家人仍住在韓國，讓她必須台、韓兩地往返。今（9）日她在Threads吐露心情，透露母親來台陪伴的假期已結束，即將返回韓國，讓她忍不住落淚，還在鏡頭前直喊：「媽媽，我們就乾脆住在台灣吧！」真情流露讓粉絲看了心疼不已。

李多慧分享多段影片與照片，不僅有自己邊擦眼淚的自拍，也曬出與媽媽在飛機上的合影，母女倆感情深厚。她難掩不捨地說：「我才25歲（26歲），還是會覺得和媽媽分開很難過。」這段發言不僅展現出她的真性情，也讓不少粉絲留言安慰：「不管在哪裡都好，重點是開心」、「住台灣更好！」

留言區中還出現輕鬆一幕，有網友特別提醒「維基百科寫你26歲」，引來其他粉絲搞笑回覆「可能剛滿還不習慣」、「多慧永遠18歲！」，瞬間沖淡不捨的氛圍。

事實上，李多慧自2023年加入味全龍啦啦隊後人氣爆漲，工作滿檔、代言不斷，雖然返韓時間減少，但媽媽偶爾會抽空來台陪伴，成為她在異鄉的重要精神支柱。如今母女再度面臨分離，難怪李多慧會忍不住淚崩。

在 Threads 查看
點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中