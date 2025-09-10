晴時多雲

娛樂 最新消息

啦啦隊爆內鬨？疑嗆李多慧「戽斗」 林襄二度發聲止謠

林襄（左）與李多慧。（資料照；記者林正坤攝）林襄（左）與李多慧。（資料照；記者林正坤攝）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中華職棒味全龍啦啦隊「小龍女」之一的李芷霖（霖霖）近日陷入爭議，網路上流出疑似對話截圖，內容提及她在私下批評韓籍成員李多慧的外貌，更牽扯出林襄也曾有相似言論，引發球迷熱議。

截圖中，李芷霖疑似形容李多慧「腿粗」、「人中長」，甚至聲稱林襄也曾建議對方「去整下巴」，用「戽斗」字眼暗酸。相關對話迅速在社群平台擴散，不少粉絲認為言論帶有攻擊性，因而掀起風波。

面對外界議論，林襄在第一時間於社群平台呼籲「別讓影片成為傷人的工具」，表態力挺隊友。隨後，她再度以文字澄清：「從以前到現在我很清楚被攻擊外表的感受，所以我也從不會拿別人的外表開玩笑。」簡短卻堅定的34字，明確表達自身立場。

林襄過去就曾因外貌與身材受到酸民抨擊，她也不時呼籲大眾應以尊重待人。此次再度被捲入「戽斗」風波，她的澄清被解讀為有意止謠，許多球迷也在留言區替她打氣，認為她一貫保持善良態度，盼望風波就此落幕。

點圖放大header
點圖放大body

