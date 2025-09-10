晴時多雲

娛樂 最新消息

KTV驚魂片瘋傳！「驚見紅衣女」全嚇壞 張惠妹現身回應了

4名女孩合照被後方MV中的紅衣張惠妹嚇壞尖叫。（組合照，翻攝自Threads）4名女孩合照被後方MV中的紅衣張惠妹嚇壞尖叫。（組合照，翻攝自Threads）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「阿妹」張惠妹親自下場回應了！近日一段KTV影片瘋傳，4名女孩點播經典歌曲《聽海》正準備拿手機合照，沒想到MV裡身穿紅色洋裝的張惠妹突然出現，嚇得她們當場尖叫爆走，影片瞬間引爆話題。更意想不到的是，張惠妹本人也幽默現身回應掀起全網爆笑。

影片畫面宛如「驚悚片」再現，4名女孩在KTV興高采烈背架起手機準備合照，沒想到後方的螢幕頓時出現身穿紅色洋裝的照會妹，手機畫面瞬間變成5個人讓她們尖叫聲四起，與MV中冷靜的紅衣阿妹形成強烈反差，網友們看見片段後也全笑翻，紛紛表示「這根本比鬼片還可怕」、「KTV最怕紅衣阿妹」，「張惠妹：我謝謝你們，點我的歌還被我嚇到」。

張惠妹驚喜現身回應。（翻攝自Threads）張惠妹驚喜現身回應。（翻攝自Threads）

驚喜的是，張惠妹本人竟然也現身留言區，以《聽海》的歌詞幽默回應「一定不是我 至少我很冷靜。」不僅化解女孩們的驚魂場面，也讓粉絲狂讚「超寵粉又好笑」，不僅被許多人推爆「這才是真正的天后風範」，甚至認為這段「KTV驚魂事件」成功讓《聽海》再次翻紅，成為社群最新流量話題。

點圖放大header
點圖放大body

