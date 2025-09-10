晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《鬼滅之刃》炎柱參戰！他被《紅人榜》二度淘汰驚吐：大哥沒有輸

鄺澤東打扮成《鬼滅之刃》的炎柱。（翻攝臉書）鄺澤東打扮成《鬼滅之刃》的炎柱。（翻攝臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕來自馬來西亞的歌手鄺澤東二度征戰歌唱節目《超級紅人榜》，他比賽已經比了一年半，卻是第二次從衛冕寶座被淘汰，令不少粉絲心碎，他在最新一集配合節目化妝舞會的主題，還打扮成《鬼滅之刃》的炎柱（煉獄杏壽郎）上陣，可惜無緣過關。

鄺澤東選唱了改編的歌曲《行》，可惜差了0.1分被淘汰，對於比賽結果，他表示：「輸真的沒什麼，但大哥絕對沒有輸」，提到這次扮演成最愛的角色炎柱，對他來說是一次很特別且珍貴的回憶，畢竟人生應該不會有太多機會碰觸到角色扮演這一塊。

鄺澤東遺憾透露被淘汰的心聲。（鄺澤東經紀人提供）鄺澤東遺憾透露被淘汰的心聲。（鄺澤東經紀人提供）

鄺澤東坦言：「這次演唱很明顯的失誤了，而且對我來說是自己覺得很大很不能犯的大失誤！」雖然從衛冕者的位置下來，內心唯一的遺憾就是沒把歌曲唱好，「人往往經歷很多事情都是遺憾收場，就像是大哥用盡了全力保護了大家但也為此犧牲了生命，沒辦法有個完美的收場。」他表示會自己承擔這個失誤，反倒是有許多粉絲替他抱不平。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中