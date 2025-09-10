《鬼滅之刃》炎柱參戰！他被《紅人榜》二度淘汰驚吐：大哥沒有輸

鄺澤東打扮成《鬼滅之刃》的炎柱。（翻攝臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕來自馬來西亞的歌手鄺澤東二度征戰歌唱節目《超級紅人榜》，他比賽已經比了一年半，卻是第二次從衛冕寶座被淘汰，令不少粉絲心碎，他在最新一集配合節目化妝舞會的主題，還打扮成《鬼滅之刃》的炎柱（煉獄杏壽郎）上陣，可惜無緣過關。

鄺澤東選唱了改編的歌曲《行》，可惜差了0.1分被淘汰，對於比賽結果，他表示：「輸真的沒什麼，但大哥絕對沒有輸」，提到這次扮演成最愛的角色炎柱，對他來說是一次很特別且珍貴的回憶，畢竟人生應該不會有太多機會碰觸到角色扮演這一塊。

鄺澤東遺憾透露被淘汰的心聲。（鄺澤東經紀人提供）

鄺澤東坦言：「這次演唱很明顯的失誤了，而且對我來說是自己覺得很大很不能犯的大失誤！」雖然從衛冕者的位置下來，內心唯一的遺憾就是沒把歌曲唱好，「人往往經歷很多事情都是遺憾收場，就像是大哥用盡了全力保護了大家但也為此犧牲了生命，沒辦法有個完美的收場。」他表示會自己承擔這個失誤，反倒是有許多粉絲替他抱不平。

