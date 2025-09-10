完整名單曝光！13藝人網紅齊聲力挺江祖平「支持揭弊拒沉默」

江祖平（左）勇敢爆料龔益霆惡行不姑息。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕江祖平勇敢揭露遭電視台高層之子下藥性侵，事件延燒至今，娛樂圈已有13位藝人與網紅公開聲援力挺，他們齊聲強調「沒有同意就是性侵！」同時更呼籲社會不要再苛責受害者，展現跨界力挺的正義聲浪。

【藍心湄：罪犯就去坐牢】

藍心湄直言「罪犯就去坐牢」，態度強硬展現零容忍立場。多年來在演藝圈以直爽敢言聞名，藍心湄此次公開表態，再次凸顯「大姐大」對女性安全議題的重視。

【「雞排妹」鄭家純：加害者令人噁心】

鄭家純語氣犀利直嗆「加害者對我來說就跟小草一樣令人噁心」，並呼籲社會應堅定站在受害者一方。鄭家純過去多次捍衛性平議題，這次再度用強烈言辭支持江祖平。

【「大牙」周怡霈：勇敢揭露很不容易】

「大牙」周怡霈直言「勇敢揭露真的很不容易」，她強調面對龐大壓力仍能選擇公開，就是一種勇氣，更呼籲外界不要再檢討受害者，而是給予更多支持。

【簡家瑋：她是我最佩服的演員】

三立鄉土劇《戲說台灣》御用男星簡家瑋也公開力挺江祖平，直言「從今天起，江祖平就是我心中最佩服的台灣女演員。」他的支持被視為演藝圈男性少數站出來的代表，格外引發關注。

【壞特 ?te：下藥性侵就是犯罪】

金曲獎新人壞特 ?te 也加入聲援行列狠批「下藥性侵這麼嚴重的事情，就是犯罪！」她強調「該羞恥的是誰？該被放大檢視的是誰？是那位犯罪的人吧！不是她！」此次發聲，也被視為音樂圈對事件的有力回應。

【吳婉君：沒有同意就是性侵】

吳婉君公開表示「沒有同意就是性侵」立場鮮明，她強調不該再苛責受害者，而是讓社會看見真正的問題焦點，呼籲大家用支持而不是質疑的態度對待江祖平。

【廖家儀：揭過往家暴經驗】

曾與江祖平合作的廖家儀，也在社群發文聲援，不僅支持江祖平，還自揭過往遭受家暴的經歷，感慨「為何加害者總能因為背景被庇護。」她的表態引起許多女性共鳴。

【「熊熊」卓毓彤：理解她的恐懼】

熊熊坦言自己過去也曾有受害經驗，因此能理解江祖平的恐懼與無助，她強調女生應該互相支持，不要讓任何一個人孤軍奮戰。

【郭源元：把羞恥還給加害者】

「微風女神」郭源元則轉發婦女團體聲明，霸氣喊話「把羞恥還給加害者。」她認為輿論焦點不該放在受害者身上，而是要求加害者承擔責任，言辭犀利獲得網友大力支持。

【李妍憬：正義何在？】

曾是MeToo經歷者的李妍憬也公開表態聲援江祖平，「如果因為做對的事而被封殺非議，那正義何在！」她呼籲演藝圈與社會正視性暴力問題，展現勇敢又犀利的態度。

【李宇柔（陳蔓非）：拒絕噤聲文化】

三立鄉土劇《戲說台灣》御用演員李宇柔（現名陳蔓非）也發聲，表示「不該讓噤聲文化繼續壓迫受害者。」她強調支持江祖平的勇敢，並呼籲演藝圈應該給予受害者更安全的環境。

【Zofia：妳在做對的事】

旅法網紅 Zofia曾是黃子佼案的吹哨者，如今也跨海聲援江祖平，她透過訊息強調「妳正在做一件對的事情」，並表示外界的支持比受害者想像的還要多，她的發聲讓輿論再度聚焦在「支持受害者」的核心上。

【陳沂：別再沉默】

網紅陳沂也加入聲援，直接點名演藝圈不應再裝聾作啞，更批評沉默文化只會讓受害者更孤立，並呼籲業界應勇敢正視問題，展現她一貫敢言風格。

