娛樂 最新消息

超夯10億觀看串流影集大升級！《蓋比的娃娃屋》展開奇幻冒險

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕夢工廠動畫將旗下全球超夯串流卡通影集《蓋比的娃娃屋》大升級，推出首部大銀幕冒險電影《蓋比的娃娃屋大電影》，讓蓋比和她的阿嬤琪琪一起踏上前往奇幻貓城「喵金山」的公路旅行。

《蓋比的娃娃屋》由知名故事創作者珍妮佛托比和崔西佩姬強森聯手打造，是一部融合真人與動畫的學齡前兒童卡通影集，自2021年首播以來，在各大串流平台累積數10億觀看次數，提供超過30種語言的翻譯版本，更擁有全球各地學齡前兒童和家長所組成的忠實粉絲群，已然成為串流時代廣受觀看、深受喜愛的學齡前兒童節目之一。

全世界各地的小朋友在Netflix上跟蓋比和她的朋友們展開了一場閃亮亮超繽紛的歡樂大派對，每一集都從開箱一個驚喜開始，接著帶領觀眾進入一個充滿奇幻色彩的動畫世界，那裡住著一群可愛的貓咪角色，生活在蓋比的娃娃屋裡。

在全新電影版《蓋比的娃娃屋大電影》中，深受觀眾喜愛的貓熊喵、淘氣喵、蛋糕喵、DJ喵薄荷、寶寶盒、人魚喵等人氣角色全數回歸。但蓋比最珍愛的娃娃屋意外落入一名古怪貓女士薇拉的手中，蓋比於是展開一場穿梭現實和奇幻世界的大冒險，召集所有蓋比貓，趁一切來得及之前，同心協力拯救娃娃屋。

電影融合了音樂、冒險和成長故事元素，帶領蓋比和她那群奇幻、可愛的貓咪夥伴走出娃娃屋，來到熱鬧繁華的喵金山，故事核心則是一段尋回失落之物的旅程，同時也關於守護成長過程中更難保留的珍寶：那份對世界的好奇心與想像力。《蓋比的娃娃屋大電影》將於10月3日在台上映。

《蓋比的娃娃屋大電影》新朋友篇預告：

