娛樂 最新消息

AKB48 Team TP「手渡會」面交銷量揭曉 魔鬼週完成考驗

〔記者陳慧玲／台北報導〕女團AKB48 Team TP近期推出第十張單曲《你會等我嗎？》，日前除了舉辦記者會，緊接著又辦了「手渡會」，親手將專輯交到粉絲手上，行程緊湊被團員戲稱是「魔鬼週」。

AKB48 Team TP 舉辦「手渡會」，親自「面交」專輯給粉絲。（好言娛樂提供）AKB48 Team TP 舉辦「手渡會」，親自「面交」專輯給粉絲。（好言娛樂提供）

AKB48 Team TP 舉辦「手渡會」，氣氛熱鬧。（好言娛樂提供）AKB48 Team TP 舉辦「手渡會」，氣氛熱鬧。（好言娛樂提供）

日本偶像女團AKB48迎接出道20週年，海外姐妹團AKB48 Team TP也驚喜獻上全中文翻唱的《Oh my pumpkin！》向本家致敬，另外也舉行「手渡會」，將新單曲《你會等我嗎？》「面交」給歌迷，單日3梯次共遞送5000張專輯，銷量成績不錯。

亞恩則將工作的高壓視為幸福，談到：「能在舞台與粉絲近距離交流，就是動力來源。」她更透露正準備人生首次音樂劇《神明便利商店》，希望快點讓大家看到她的演出成果。

于馨（右二）開心和粉絲互動。（好言娛樂提供）于馨（右二）開心和粉絲互動。（好言娛樂提供）

這次AKB48 Team TP「手渡會」交遞給歌迷的專輯分為「純白紀念版」與「勇氣冒險版」，于馨感謝粉絲一路支持，「明明手渡了好幾小時卻完全不覺得累，結束還繼續開直播互動！」伊柔直呼能首唱新歌，還邀粉絲挑戰舞蹈「特別難忘」！

暑假結束，也讓團中的學生成員要面對課業挑戰，少瞳表示要同時準備學測與工作，只能靠著零碎時間兼顧讀書；以凌則笑說：「暑假也都在工作，沒什麼放假的感覺，接下來就是白天上課、晚上跑通告。」

