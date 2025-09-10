不是舞台＋音樂！燦烈爆「最強能量來源」是牠

燦烈推出新專輯《Upside Down》。（SM Entertainment提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕EXO成員燦烈近日發行全新個人專輯《Upside Down》，MV遠赴倫敦拍攝，他分享拍攝時天氣都很好，感到很幸福，由於MV拍攝日和SMTOWN演唱會日程重疊，因此留下和公司的家人們一起在倫敦慢跑的記憶。

《Upside Down》專輯反映人生的明亮與黑暗瞬間，能感受到情感的宣洩，其中同名主打歌融合失真的吉他、搖滾風格的鼓聲與電子合成器音效的電子搖滾曲，講述即使在世界彷彿快要崩塌的瞬間，也絕不放棄的堅強意志。

燦烈新專輯《Upside Down》宣傳照。（SM Entertainment提供）

燦烈說，準備《Upside Down》專輯時，在歌唱方面做了很多研究，在邊彈奏樂器邊演唱的部分，比起首張專輯時更加熟練，分享主打歌特別適合運動時聽的歌曲。

由於專輯概念為不放棄的意志，燦烈表示，得到活力能量的最大辦法首先是看寵物犬「짜르」，「只要看到用漂亮眼睛望著我的짜르，就會萌生要更加努力讓牠幸福的想法」，另外他嘴甜稱想起各位EXO-L（粉絲名）時也會產生力量，有著想給大家聽更好的音樂，展現更帥氣的面貌的心意。

燦烈推新作，唱出人生光亮&黑暗時刻。（SM Entertainment提供）

至於燦烈近來活躍於solo活動，問到和團體活動最大的差異是什麼？他說，單獨站在舞台上的最大優點是能更加坦率的表現音樂，「但這同時，也會想起和EXO成員們一起準備舞台、配合默契的瞬間，常常想念這樣的時光。」

最近燦烈將運動當作愛好在享受，他說，「我經常照鏡子檢查自己的狀態，對管理來說好像比想像中更有幫助，還有，保持能享受運動的心態也很重要」，認為對身材管理會自然的變順利。

