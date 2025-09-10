金曲樂團貝斯手女兒滿月 「以諾千金」帶財添好運

麋先生以諾（前排左起）女兒滿月，團員都感受到他的幸福。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕曾獲金曲獎最佳樂團肯定的麋先生，今年暑假沒得休息，因為受邀演出或代言活動滿滿，讓團員忙得開心，團中貝斯手以諾第一個當爸爸，女兒也滿月了，團員都覺得在以諾女兒出生後麋先生更是旺上加旺，開心笑說，果真是「以諾千金」滿月帶財啊！

對於暑期行程滿檔，足跡遍布十多個城市，麋先生說：「今年暑假我們幾乎沒有真正休息過，但很感謝所有遇見和聽見那些音符詞句的你們，不僅串起了陌生，也放滿了祝福。」

麋先生演出行程滿檔，忙得開心。（相信音樂提供）

以諾女兒滿月，他談到初為人父的心情：「以前都覺得當父母離自己很遠，但抱到小孩的那一刻，才發現原來新的生命就在手裡，很感動，想要每一個時刻都陪在她身邊。」

麋先生驚喜推出先前跟同門歌手家家合作的歌曲《你呢》翻唱版本，這首歌由主唱聖皓作詞、喆安譜曲，麋先生唱出與家家截然不同的風格。

