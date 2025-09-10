晴時多雲

娛樂 最新消息

宋仲基愛情觀慘被罵翻 網酸：難怪會離婚

宋仲基攜《波哥大》出席釜山影展。（翻攝自X）宋仲基攜《波哥大》出席釜山影展。（翻攝自X）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕華語天后「Jolin」蔡依林近來早睡的養生作息成了網路話題，被許多網友大讚效法。不過，韓國男神宋仲基卻因為提到「早睡」惹議，近日受訪坦言，無法接受女友深夜外出喝酒，反而被批評過於大男人。

宋仲基2023年與英國演員Katy Louise Saunders登記結婚，目前已是兩個孩子的父親。近期他與千玗嬉合作新戲《我的青春》，兩人一起錄製YouTube節目宣傳。主持人拋出問題：「能接受女友晚上10點與男性朋友喝酒嗎？」宋仲基聽了立刻回答：「晚上10點要睡覺了」，明確表態「不能接受」。

而宋仲基的這番言論引發熱議，網友意見看來兩極。有人認為這是個人對愛情的界線與想法，應該被尊重，卻也有不少人抨擊他「太過保守」、「這種想法不適合圈內人」、「演員常常晚上工作，怎麼配合？」甚至有人狠酸：「難怪會離婚宋慧喬」，話題意外延燒，還登上微博熱搜。

點圖放大header
點圖放大body

