2025觀點短片展開播！「親情照護、生命消逝」題材藏洋蔥

《追風者》導演周禹丞（左起）、《無名》導演楊承澔、《遊走族的肖像畫》導演張筱榕、《哥哥死後去了哪裡》導演陳俊維、《阿姨家》導演陳虹汝參與首映會。（公視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕公視舉辦「2025觀點短片展首映會」，今年精選5部新生代導演的紀錄短片，題材跨越夢想追尋、親情照護、生命消逝與歷史記憶，風格多元又充滿當代視角。其中一部《追風者》描繪兩位30歲外送員小齊與阿源，在都市街頭穿梭的日與夜。小齊為了還四百萬的債而拼命跑單，每天工作14到15小時，持續五年重複的日子；阿源身無一技之長卻滿腔熱血，是名列前茅的優秀外送員，希望能脫離外送圈、開店創業，擺脫貧困人生。

導演周禹丞坦言拍攝過程，就像在跟一群30歲的好兄弟們一起玩耍，他道：「默默地觀察他們，邊玩邊拍。雖然我們來自不同家庭成長背景，但我們都擁有30歲的徬徨—堅定又遲疑的年紀。」而為了避免打擾外送員工作，周禹丞坦言必須保持機動性，邊騎車邊拍攝，過程危險又辛苦，在在考驗了自己的應變能力與騎車技術。

請繼續往下閱讀...

《阿姨家》導演陳虹汝紀錄年過七旬的阿姨，她每日虔誠地向媽祖「祈求孩子聽話，祈求一家圓滿。」與姨丈照料著三位早已成年的子女，尤其是患有輕度智能障礙的小女兒。陳虹汝談及拍攝源起，來自阿姨的一句扣問，「這個家怎麼會變成這樣？是不是我做錯了什麼？」陳虹汝試圖透過鏡頭凝視一個家族中的女性身影，試圖在依戀與犧牲之間，聆聽她們從未說出口的選擇。陳虹汝回憶在拍攝阿姨一家至韓國旅遊時，接獲奶奶病危的消息，而患有輕度智能障礙的小表姊無法理解失去親人的心情仍開心遊玩，讓陳虹汝邊哭邊紀錄下當下複雜的心情與畫面。

《哥哥死後去了哪裡》導演陳俊維的哥哥在2013年病逝，爸媽為了後事安排與骨灰安置問題，幾度意見相左、陷入冷戰。十多年後，陳俊維決定用鏡頭追蹤「哥哥死後去了哪裡」？他拜訪了修習過能量風水課程的陳小姐、提供「與往生者占卜溝通」服務的郭老師、太子爺的乩身林大哥等「專業人士」，過程趣味橫生又透著懸念。陳俊維用輕鬆幽默口吻，帶出世俗生死觀與家庭情感。陳俊維坦言完成拍攝後，最大的改變是與家人間的相處，父母雙方願意「開口講話」、更大方地表達自己內心的想法。

《遊走族的肖像畫》以患有思覺失調症的姊姊為核心，導演張筱榕翻閱其日記、塗鴉與舊影像，拼貼其思想、重建其記憶。透過詩意影像與動畫轉譯，展現疾病之外的個體世界與深刻的家庭情感。「姊姊的語言是另一種感知世界的方式。她面對孤獨與病痛，仍保有對家的渴望與愛。」張筱榕希望藉由鏡頭，重現、拼貼姐姐的今昔樣貌與內心世界。張筱榕完成拍攝後不久，相信孫女有天會好起來的阿嬤不幸車禍意外過世，而這些無法回到過去的畫面，也讓這部片更有重量，讓他重新思考生命的力量與意義。

《無名》以新店山區一處面臨拆遷的亂葬崗為故事背景，運用黑白影像與虛構旁白交錯，講述一名日本女子等待丈夫歸來的靈魂記憶。導演楊承澔分享創作理念：「這座山承載無數人的記憶，遷離的時刻將至，沉睡的痕跡逐一被喚醒。每個人都是記憶的守護者，默默保存那些不願遺忘的過去。」楊承澔猶記在山區拍攝時，被感染登革熱，花了一個月的時間住院治療，後來拍攝地也因此被封山無法繼續紀錄，差點交不出片子，所以事後便至廟宇收驚、祭拜，是非常難忘的過程。

公視「2025觀點短片展」上集將於9月11日晚間10點，播出《追風者》、《阿姨家》、《哥哥死後去了哪裡》，下集則於9月18日晚間10點，播出《遊走族的肖像畫》及《無名》，影音平台公視+同步上架。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法