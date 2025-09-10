晴時多雲

娛樂 最新消息

57歲八點檔男星「擁大小老婆」卻常睡沙發 爸媽點名：帶回家坐坐

陳文山（中）在《寶島西米樂》中飾演銀樓老闆，劇中左擁大老婆黃婕菲，右勾小老婆蔡宜君。（翻攝自臉書）陳文山（中）在《寶島西米樂》中飾演銀樓老闆，劇中左擁大老婆黃婕菲，右勾小老婆蔡宜君。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳文山在八點檔《寶島西米樂》中大享齊人之福，劇中雖然有大小老婆，但因為老婆吵架，搞得他兩面不是人，因此最常做的一件事就是獨自睡沙發；戲外的他是黃金單身漢，還沒結婚，但常因為讀劇本讀到睡著，睡沙發的次數還比睡床多。

陳文山（左上）在《寶島西米樂》飾演擁有兩個老婆、三個孩子的銀樓老闆。（翻攝自臉書）陳文山（左上）在《寶島西米樂》飾演擁有兩個老婆、三個孩子的銀樓老闆。（翻攝自臉書）

在《寶島西米樂》中，陳文山飾演銀樓老闆，自由戀愛下想娶老婆，但卻發現已被長輩訂了娃娃親，只好迎娶大老婆黃婕菲入門，原本的愛人蔡宜君只好屈就當小的；一個屋簷下兩個老婆，總是會比較，大老婆善妒，一言不合就爆氣；為了兩邊不得罪，劇中，陳文山這位大老闆最常睡的地方就是沙發。

陳文山戲裡被大小老婆夾攻，常鬧得家裡雞犬不寧，孩子也對他不諒解。陳文山的爸媽還入戲的對他說「這大老婆太小姐脾氣了，小老婆比較溫柔，改天帶她來家裡坐坐」，讓他忍不住提醒爸媽：「這只是演戲，她們都是已婚有老公的啦！」

陳文山（後排中）拍《寶島西米樂》時常自掏腰包請客。（翻攝自臉書）陳文山（後排中）拍《寶島西米樂》時常自掏腰包請客。（翻攝自臉書）

戲演多了，陳文山說他在劇中因材施教、各個擊破，就每個老婆的個性、罩門哄一下，適時也要拿出一家之主的魄力，讓老婆們了解他是有底線的，這樣才能常保家庭和諧。

出道38年的陳文山，在許多台劇中都見得他的身影，在《寶島西米樂》中他的台詞也常穿插台語俚語，甚至還是劇裡演員的台語義務指導老師；拍戲時，也常買零食、甜品請大家，是劇組公認的大好人。但因為演戲忙碌，雖然陳文山劇中擁有兩個老婆，但戲外他還是孤家寡人，因為兄弟們都結婚了，爸媽也懶得催他了。

