娛樂 最新消息

宋仲基愛情新劇遇冷開局 高賢廷《家母螳螂》首集收視碾壓

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星高賢廷、宋仲基各自攜新劇《家母螳螂》、《我的青春》於週五黃金時段展開對決，即使劇情風格各異，但首日收視中，高賢廷搶得先機，以7.1%高收視打趴宋仲基的2.9%成績。

高賢廷（左）新劇《家母螳螂》對上宋仲基《我的青春》同日開播。（翻攝自Naver）高賢廷（左）新劇《家母螳螂》對上宋仲基《我的青春》同日開播。（翻攝自Naver）

《家母螳螂》和《我的青春》於9月5日同時開播，前者是部犯罪驚悚劇，講述高賢廷飾演的「連環殺人犯母親」和「刑警兒子」張東潤之間攜手合作；《我的青春》走的是浪漫愛情風格，講述宋仲基和千玗嬉時隔10多年後重逢的愛情故事。

首播收視對決中，《家母螳螂》以7.1%超越前作《TRY：我們成為奇蹟》首播的4.1%，令人對後續表現充滿期待，更有望挑戰SBS金土劇暌違已久的「雙位數收視率」。

《家母螳螂》（左）走暗黑風格，首播收視勝過浪漫愛情劇《我的青春》。（翻攝自Naver）《家母螳螂》（左）走暗黑風格，首播收視勝過浪漫愛情劇《我的青春》。（翻攝自Naver）

《家母螳螂》首播中，高賢廷展現令人屏息的表演，陰森詭譎的神情，和提及「殺人」時的興奮眼神與瞬息萬變的表情，緊緊抓住觀眾的注意力；相較之下，宋仲基婚後首演愛情劇，卻沒能在首集衝出口碑，實屬可惜。

不過，宋仲基曾以韓劇《財閥家的小兒子》創下JTBC台史上收視佳績（最終集：26.9%），不少韓媒仍看好他之後以《我的青春》成功逆襲。

