坂口健太郎「交往4年戀情」曝光 文春出手爆：禁忌三角戀
坂口健太郎4年戀情被踢爆。（翻攝自X）
〔記者鍾志均／綜合報導〕日本男神坂口健太郎今（9）驚爆交往大3歲化妝師A女，兩人更同居超過4年！日媒《週刊文春》踢爆坂口戀情，甚至指出坂口、A女和知名女星疑有「禁忌三角戀」，消息驚呆粉絲。
《週刊文春》踢爆坂口健太郎和年上女交往並同居。（翻攝自週刊文春）
坂口健太郎今年和BLACKPINK成員LISA合作《Dream》MV，在韓國知名度大增，不料卻被《週刊文春》踢爆戀情，文春以「東京公寓裡的秘密」為題，揭露坂口健太郎與A女在東京都內公寓中同居，經紀公司也承認，但表示「這事有些難說」。
坂口健太郎戀情被踢爆。（翻攝自IG）
坂口健太郎在韓國人氣升溫，2024、2025年相繼擔任韓國UNIQLO的代言人，並和金秀賢、永野芽郁一樣身兼PRADA代言人，因此有一說是「PRADA代言魔咒」。文春並預告，明將揭露坂口秘密同居細節，和兩人交往經過等，釣足粉絲胃口。
