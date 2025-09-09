身高僅有149公分！超小隻水手服少女AV出道

日本AV片商Moodyz推出專屬女優「蘆田希空」（芦田希空）。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV片商Moodyz恰逢25周年，瘋狂推出超強新人，這次推出的專屬女優是擁有一張超級娃娃臉、身高僅有149公分的超嬌小女優「蘆田希空」（芦田希空）。

蘆田希空的身高僅有149公分，相當嬌小。

蘆田希空穿著泳裝的樣子也十分可愛。（翻攝自X）

「蘆田希空」的名字也深具巧思，不禁會聯想到以童星出道的蘆田愛菜（芦田愛菜）。蘆田希空有著一張超嫩的臉蛋，加上不到150公分的身高，讓人有種鄰家妹妹的感覺，加上她敏感的身體跟超大的反應，讓人一眼就知道為何片商Moodyz要以專屬女優的身分將她納入麾下。

蘆田希空PO出許多自己穿著水手服的照片。（翻攝自X）

近期蘆田希空也開通了X的社群帳號，PO出了許多穿著水手服的照片以及側拍影片。穿著水手服的她，看起來青春活力破表，加上那張天真無邪的娃娃臉，應該已經有不少老司機都好奇，脫下外衣的她會呈現什麼樣的反差了吧？

蘆田希空的長相看起來天真無邪。（翻攝自X）

蘆田希空笑起來像是鄰家小妹妹一般可愛動人。（翻攝自X）

