娛樂 最新消息

被問江祖平風波 炎亞綸喊「沒研究」自爆研究藝術治療

炎亞綸坦言沒有深入研究江祖平風波，強調更在意公司內部溝通與支持機制。（記者陳奕全攝）炎亞綸坦言沒有深入研究江祖平風波，強調更在意公司內部溝通與支持機制。（記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星江祖平日前揭露遭前男友、三立副總兒龔益霆涉嫌下藥性侵，震撼演藝圈，隨後更引發三立電視台內部風暴。隨著檢方分案調查、各界陸續表態。炎亞綸今（9日）出席活動時被問及此事，坦言對事件沒有特別去研究，不過他也提出自身看法。

炎亞綸強調，他不願對他人的是非妄加評論，更關心自己如何營造健康單純的工作環境，「我們經營公司這麼久，一直希望和夥伴保持透明、流暢的溝通。很多問題其實來自於一些個性害羞、內向的人，在某些環境裡沒有辦法把心裡的話說出來。」

炎亞綸規劃推動公司獨立諮商制度。（記者陳奕全攝）炎亞綸規劃推動公司獨立諮商制度。（記者陳奕全攝）

他進一步指出，這是應該被重視的議題，未來希望自己公司能建立獨立的諮商體系，讓大家在遇到困難時有管道可以尋求協助，「希望這樣的制度能被接受。」

此外，炎亞綸透露有研究藝術治療，透過繪畫和音樂來表達情緒，在國外很多是研究所等級的專業科目。他也期盼台灣的衛教與教育體系能更重視這一塊，多一個正常排毒、聊天的系統。

