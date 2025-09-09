晴時多雲

棒球音樂劇搬上舞台！「周董」周思齊力挺：台灣史上第一次

製作人林奕君（右）及臺北市藝文推廣處處長詹素貞（左）致贈《轟吧！全壘打》紀念球服給周思齊。（安徒生和莫札特的創意提供）製作人林奕君（右）及臺北市藝文推廣處處長詹素貞（左）致贈《轟吧！全壘打》紀念球服給周思齊。（安徒生和莫札特的創意提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕棒球音樂劇《轟吧！全壘打》將在臺北城市舞台登場，剛拿下2025威廉波特少棒賽冠軍的東園國小少棒隊前中信兄弟隊球員「周董」周思齊今一起出席記者會。活動一開場，AM海鷗少棒隊便以《轟吧！全壘打》劇中精彩的歌舞與棒球動作，帶來熱血沸騰的片段，周思齊受訪時則提到棒球跟音樂劇結合起來真的非常特別，「演員的聲音表演跟整體動作很讓人印象深刻，這可能是台灣史上第一次。」

《轟吧！全壘打》大小演員在記者會上攜手演出精彩歌舞。（安徒生和莫札特的創意提供）《轟吧！全壘打》大小演員在記者會上攜手演出精彩歌舞。（安徒生和莫札特的創意提供）

他認為棒球運動的寬廣度很大，不只是競技運動，「今天用音樂劇表達，包含演員在棒球肢體上的表現，棒球跟音樂劇更需要投入大量時間才會有精彩表現。」東園國小少棒隊隊長陳世鴻則說：「音樂劇和棒球結合在一起真的是很棒！」隊員林晉擇期盼能透過音樂劇吸引更多小朋友來打棒球。 

世界冠軍東園少棒隊小將們（綠衣）為《轟吧！全壘打》海鷗少棒隊加油打氣。（安徒生和莫札特的創意提供）世界冠軍東園少棒隊小將們（綠衣）為《轟吧！全壘打》海鷗少棒隊加油打氣。（安徒生和莫札特的創意提供）

劇團「AM創意」製作人林奕君也分享自己從小是練田徑的，跑過無數圈操場、無數次跌倒與獨自練習的大量時間，認為運動跟體育的經驗對自己創業很有幫助，「即使辛苦也不曾想過要放棄。」並指出劇場製作不只是浪漫，而是一場「堅持」的耐力賽。《轟吧！全壘打》首演將於2025年9月20日至21日在臺北城市舞台舉行，詳情請洽Tixfun售票網。

