驚見台灣味！《咒術迴戰 懷玉‧玉折》藏「台北捷運」細節

《劇場版 咒術迴戰 懷玉‧玉折》片尾彩蛋。（羚邦提供）《劇場版 咒術迴戰 懷玉‧玉折》片尾彩蛋。（羚邦提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕超人氣動畫電影《劇場版 咒術迴戰 懷玉・玉折》在台上映後票房破千萬，熱度延燒；片商預定9月13、14日推出特別場，全台特典首發「五條&夏油」水印收藏卡外，再加贈《懷玉‧玉折》三張透卡組，有望引來搶購熱潮。

在《劇場版 咒術迴戰 懷玉‧玉折》電影最後，有眼尖觀眾看到熟悉的北捷車廂出現在畫面中，片商大手筆在台北捷運板南線包下一個車廂做廣告；知名茶飲加上北捷車廂內的包廂廣告，《劇場版 咒術迴戰 懷玉‧玉折》許多細節都透露出濃濃台灣味，會讓台灣觀眾驚喜不已。

北捷車廂可見《劇場版 咒術迴戰 懷玉‧玉折》廣告。（羚邦提供）北捷車廂可見《劇場版 咒術迴戰 懷玉‧玉折》廣告。（羚邦提供）

片商透露，一般廳第二週特典推出MAPPA全新繪製的五條夏油等人的「相片風貼紙」，買票即從三張隨機贈送一張的畢業生活照中，收錄咒術高專生活的點點滴滴，可見與五條悟、夏油傑同年級的家入硝子、七海建人、灰原雄、夜蛾正道與庵歌姬等人在教室、海邊、餐廳與球場的各種活潑俏皮的生活照，詳情可上Medialink Taiwan官方社群。

