娛樂 最新消息

上月草上飛才走...《賽馬娘》「春烏菈菈」原型馬逝世

《賽馬娘Pretty Derby》角色「春烏菈菈」（ハルウララ）的原型賽馬今傳逝世消息。（組合照，翻攝自《賽馬娘》官網；「ハルウララの会」官網）《賽馬娘Pretty Derby》角色「春烏菈菈」（ハルウララ）的原型賽馬今傳逝世消息。（組合照，翻攝自《賽馬娘》官網；「ハルウララの会」官網）

〔記者張宇嫺／台北報導〕日本動畫、遊戲《賽馬娘Pretty Derby》角色「春烏菈菈」（ハルウララ）原型是來自一隻同名賽馬，牠與一般獲獎無數而聞名的賽馬不同，牠反而是以生涯0勝113敗的糟糕戰績而名聲大噪，甚至得到「0勝名馬」、「敗者組之星」的稱號。根據日媒報導，賽馬春烏菈菈今（9）清晨傳出逝世消息，享耆壽29歲。

賽馬「春烏菈菈」自出道以來從未拿下一勝，卻以其堅韌精神受到熱烈歡迎。（翻攝自「ハルウララの会」官網）賽馬「春烏菈菈」自出道以來從未拿下一勝，卻以其堅韌精神受到熱烈歡迎。（翻攝自「ハルウララの会」官網）

春烏菈菈自1998年出道以來，從未贏得任何一場比賽，要是換成其他賽馬，早就應該退休去了，恰逢日本當時「裁員時代」的社會氛圍，牠屢戰屢敗卻認真迎戰的態度引發了「敗者組之星」的熱潮；因為牠從未獲得第一名，所以有人開始將牠當成交通安全護身符，對牠比賽的押注也賣得相當好。最後，春烏菈菈於2006年引退。

動畫、遊戲《賽馬娘Pretty Derby》以「春烏菈菈」為原型推出同名角色。（翻攝自《賽馬娘》官網）動畫、遊戲《賽馬娘Pretty Derby》以「春烏菈菈」為原型推出同名角色。（翻攝自《賽馬娘》官網）

2016年《賽馬娘Pretty Derby》企劃推出，以同名賽馬為原型的角色「春烏菈菈」以活潑開朗，卻有著堅韌、不放棄的精神受到大眾歡迎，同年以她為主角的漫畫《賽馬娘 Pretty Derby 加油吧春烏拉拉！》推出，足見此角色人氣之高。

賽馬「春烏菈菈」以29歲高齡逝世，相當於人類的約90歲。（翻攝自「ハルウララの会」官網）賽馬「春烏菈菈」以29歲高齡逝世，相當於人類的約90歲。（翻攝自「ハルウララの会」官網）

上月8日，同為人氣賽馬的「草上飛」（グラスワンダー）才以30歲的高齡逝世，今傳出春烏菈菈逝世的消息，令粉絲們相當哀慟。據飼養的工作人員所述，春烏菈菈是因疝痛（食物消化不良導致腸道內積聚氣體，從而減緩腸道蠕動而引發的疾病）而離世，享耆壽29歲，相當於人類的約90歲。雖已逝世，而牠未嘗一勝卻永不放棄的堅韌精神，將永遠留在歷史與人們心中。

人氣賽馬「草上飛」於上（8）月8日離世。（翻攝自IG）人氣賽馬「草上飛」於上（8）月8日離世。（翻攝自IG）

「草上飛」在《賽馬娘Pretty Derby》中的同名形象。（翻攝自《賽馬娘》官網）「草上飛」在《賽馬娘Pretty Derby》中的同名形象。（翻攝自《賽馬娘》官網）

