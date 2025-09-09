晴時多雲

娛樂 最新消息

225件劇本激戰！《失眠計程車》奪金 編劇喊：獎金能吃一年

第17屆拍台北今舉辦電影劇本徵選頒獎典禮。（影委會提供）第17屆拍台北今舉辦電影劇本徵選頒獎典禮。（影委會提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕第17屆「拍台北」今（9）舉辦電影劇本徵選頒獎典禮，金、銀、銅劇本獎分別頒給《失眠計程車》、《好好先生的秘密》、《哀居粉》；金劇本獎獎金高達台幣50萬，讓《失眠計程車》編劇蔣希汶開心說「獎金可以吃一年了」，主持人曾寶儀笑虧「一年夠嗎？」蔣希汶回說：「可以，編劇吃很少。」幽默發言逗樂眾人。

本屆「拍台北」報名劇本數量達225件，創歷年新高，《失眠計程車》藉由親情線與愛情線交織，展現創傷修復的複雜性，結局反轉又合情合理；編劇之一的施承佑獲獎感言，忍不住提到「編劇真的很辛苦」，道盡創作者的辛酸血淚。

銀劇本《好好先生的秘密》講述丈夫的變裝秘密在過世後被家人發現，衍生成動人的家庭故事，情節通俗感人；編劇信手拈火自爆前陣子低潮，坦言第一次寫長片劇本，得知入圍時獲得很大鼓勵，沒想到還能拿獎，她更當場向影后暨影委會委員楊貴媚喊話「希望找妳來演」，讓楊受寵若驚。

台灣大哥大副總經理鄭偉柏（左起）、台北市電影委員會總監饒紫娟、鳳小岳、楊貴媚、主持人曾寶儀、台北市文化局長蔡詩萍、台北市文化基金會副執行長黃文彥出席第17屆拍台北電影劇本徵選頒獎典禮。（影委會提供）台灣大哥大副總經理鄭偉柏（左起）、台北市電影委員會總監饒紫娟、鳳小岳、楊貴媚、主持人曾寶儀、台北市文化局長蔡詩萍、台北市文化基金會副執行長黃文彥出席第17屆拍台北電影劇本徵選頒獎典禮。（影委會提供）

銅劇本《哀居粉》描繪宅男網戀及與家人的相處，反映世代、階級，文字技巧純熟並帶有幽默感，編劇姜素秋自嘲是得獎者中「年齡最大」，透露10年前參加過「拍台北」徵選，之後槓龜兩次，笑稱真的很難拿獎；她分享劇本是寫給弟弟，表示手足的存在是「沒有他們活不下去，但有他們又很辛苦。」

今包括頒獎嘉賓鳳小岳、楊貴媚，以及評審侯季然、唐福睿、黃熙、塗翔文、盧維君等人出席；特別的是，《告別的年代》、《瘋媽的十三個孩子》都各拿下兩獎，前者獲頒「MyVideo內容力量獎」和「佳作」，劇本巧妙將編劇行業的現實困境與人性掙扎交織，透過「瘋媽」隱喻的驚悚設定令人驚艷；後者融合同志認同與台灣社會變遷，展現主角歷經壓抑、迷惘與真愛追尋的生命旅程。

