六月辣纏小鮮肉 「緋聞男友」：好委屈

藝人六月（左）與小她7歲的老公李易前陣子才歡度結婚14週年紀念。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕49歲藝人「六月」蔡君茹先前與小7歲的老公李易去年傳出婚變風波，今（9）日又被爆出穿著「辣到該邊快走光」的短褲勾纏小鮮肉「Gucci男」，對此六月已出面表示被拍到的男子「小世」陳世挺是她在台師大國際時尚高階管理碩士在職專班GF－EMBA同學，更因為報導詳細說出小世的經歷、背景狂虧「懷疑是小世買的廣告」。對此，小世委屈說：我是永續百貨「House of Story Wear」的總經理，不是行銷顧問。

六月先前曾傳出與滑雪教練互動曖昧。（翻攝自臉書）

六月剛和李易過完14週年象牙婚紀念，育有兒子Star和女兒Shinny。當初交往不到半年就閃婚的六月，去年爆過雙出軌、夫妻分居、有離婚打算等新聞，不過夫妻經溝通後，決定牽手繼續走下去。事實上李易也認識小世，這名「緋聞男友」也曾與六月、李易夫妻同遊峇里島。

被拍到與六月互動親密的「永續男」陳世挺是台灣首間永續百貨「Hose of Story Wear」總經理。（翻攝自臉書）

小世目前是永續百貨「Hose of Story Wear」總經理，他開玩笑說與其叫他「Gucci男」他更希望大家喊他「永續男」。小世表示：台灣首間永續百貨「Hose of Story Wear」坐落於台北大稻埕百年古蹟中，在超過200坪的兩層樓空間，打造融合時尚、環保、社會責任與商業共生，集結超過30個「永續時尚」品牌的各式選品，包含服飾、鞋、包，就算大家沒有穿著熱褲，也很歡迎大家來走走逛逛。

